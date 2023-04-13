Денис Авдеев провёл приём граждан в столице Бурятии
12 апреля Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев провёл личный приём жителей Улан-Удэ.
- Горожане интересовались вопросами нормативного регулирования сверхурочной работы, соблюдения иных трудовых прав работников, природоохранного законодательства, ограничений на строительство в приаэродромной территории, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Жители города пожаловались на ненадлежащее содержание объектов транспортной инфраструктуры.
- По всем поступившим вопросам гражданам даны подробные разъяснения положений действующего законодательства, - отметили в надзорном органе.
По вопросам, требующим прокурорского вмешательства, незамедлительно организованы проверки, ход и результаты которых взяты на контроль.
Улан-удэнцы обратились с вопросами к транспортному прокурору
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