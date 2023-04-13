Улан-удэнцы обратились с вопросами к транспортному прокурору

Общество, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Денис Авдеев провёл приём граждан в столице Бурятии



12 апреля Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев провёл личный приём жителей Улан-Удэ.



- Горожане интересовались вопросами нормативного регулирования сверхурочной работы, соблюдения иных трудовых прав работников, природоохранного законодательства, ограничений на строительство в приаэродромной территории, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Жители города пожаловались на ненадлежащее содержание объектов транспортной инфраструктуры.



- По всем поступившим вопросам гражданам даны подробные разъяснения положений действующего законодательства, - отметили в надзорном органе.



По вопросам, требующим прокурорского вмешательства, незамедлительно организованы проверки, ход и результаты которых взяты на контроль.

