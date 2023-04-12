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В Иркутской области усилят бдительность на майских праздниках

В Иркутской области усилят бдительность на майских праздниках
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В регионе будут усилены меры по обеспечению правопорядка и антитеррористической защищённости

В Иркутской области 11 апреля прошло заседание антитеррористической комиссии в регионе. Один из обсуждавшихся вопросов – меры по обеспечению правопорядка и антитеррористической защищённости в дни проведения майских праздников.

Мероприятия, посвящённые празднику Весны и Труда и 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в регионе с 19 апреля по 10 мая. Всего на эти дни запланировано 40 праздничных мероприятий. Кульминацией станет 9 мая, когда в областном центре состоится традиционное шествие от танка «Иркутский комсомолец» к мемориалу «Вечный Огонь», там пройдёт церемония отдания воинских почестей погибшим (возрастное ограничение: 6+). Затем на площади Сперанского будет торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского территориального гарнизона и шествие «Бессмертного полка» (возрастное ограничение: 0+). Вечером будет дан праздничный фейерверк (возрастное ограничение: 0+).

Полный перечень праздничных мероприятий будет определён до 17 апреля, чтобы чётко распределить расстановку сил и средств, обеспечив все меры антитеррористической защищённости. Для обеспечения общественного порядка и антитеррористической безопасности при проведении мероприятий планируется использовать около двух тысяч стационарных и переносных металлодетекторов, а также 4,5 км металлических ограждений.

Главным управлением МВД России по Иркутской области на постоянной основе осуществляется мониторинг сети Интернет, а также контроль за передвижением лиц, попавших в поле зрения полиции, в том числе за возможным прибытием в регион участников молодёжных экстремистских объединений из других субъектов Российской Федерации.

Всем организаторам общественно-политических и массовых мероприятий будут вынесены официальные предостережения об ответственности за нарушения российского законодательства и недопустимости проведения несанкционированных акций и экстремистских проявлений. Полиция и Росгвардия провели несколько совместных учений по отработке действий по пресечению массовых беспорядков, противодействию террористическим угрозам и обеспечению безопасности граждан.

Меры по усилению безопасности будут предприняты также со стороны ГИБДД и транспортной полиции, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– На оргкомитете «Победа» 18 апреля мы утвердим перечень основных областных мероприятий. Созданный штаб осуществляет координацию по мероприятиям в муниципалитетах. До 30 апреля проведём координационное совещание по обеспечению правопорядка, где обсудим вопросы по организации контроля за проведением праздничных торжеств со стороны всех структур, в том числе областного правительства и муниципальных образований, – резюмировал губернатор региона Игорь Кобзев.

Иркутская область антитеррористическая защищенность Праздники

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