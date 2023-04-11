30-летие со дня образования отметил СОБР «Байкал»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Бойцов отряда наградили медалями



Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 30-летия со дня образования СОБР «Байкал» управления Росгвардии по Иркутской области, состоялось 10 апреля в Иркутске. В рамках мероприятия правоохранителям были вручены благодарственные письма и грамоты.



Также начальник управления Росгвардии по Иркутской области генерал-майор полиции Алексей Сапожников от имени президента России передал бойцам медали «За заслуги перед Отечеством 2 степени» и «За отвагу». Кроме того, отряд получил приветственный адрес законодательного Собрания Иркутской области.



В рамках торжественной церемонии минутой молчания почтили память сотрудников СОБР, погибших при исполнении служебно-боевых задач. Родственникам вручили памятные медали «30 лет специальному отряду быстрого реагирования» и цветы. Также состоялся концерт военного оркестра штаба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.



- С момента создания подразделения более 257 сотрудников награждены государственными наградами, 62 – орденами «Мужества» и «За личное мужество», более 10 – орденами дважды. Алексей Рыбак удостоен золотой звезды Героя России – посмертно, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.- В настоящее время 58 сотрудников подразделения награждены правительственными наградами, 13 сотрудников имеют право ношения крапового берета, а за всё время создания СОБР в отряде проходили службу более 50 сотрудников, удостоенных права ношения крапового берета, пяти сотрудникам краповый берет вручён посмертно.



