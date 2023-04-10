Выставка посвящена педагогам-наставникам
В Иркутске 7 апреля состоялось торжественное открытие международной выставки «Белый месяц». Она приурочена к Году педагога и наставника. Выставка, которая проводится третий раз, стала творческой площадкой как для профессиональных мастеров, художников и ремесленников, так и для юных талантов.
По информации пресс-службы правительства Иркутской области, для детей был проведён международный очный конкурс изобразительного искусства с одноименным названием – «Белый месяц». Работы были представлены в четырёх возрастных категориях: младшая – от 3 до 7 лет, средняя – от 8 до 13 лет, старшая – от 14 до 18 лет.
Как отметили организаторы выставки, для участия было подано около 150 заявок, из них для экспозиции были отобраны 73 работы представителей Иркутской области, Тувы, Бурятии, города Новосибирск, Франции и Монголии. Мастера работают в разных техниках и жанрах – художественные полотна, ювелирные изделия, народные костюмы, декоративно-прикладное искусство.
– Идея проведения выставки принадлежит художнику Наталье Агафоновой, которая два года назад обратилась к нашему коллективу учреждения культуры с просьбой поддержать творческий проект. Мы с удовольствием поддержали, потому что нам понравилась сама концепция выставки, что искусство является средством воспитания детей. Теперь на этой международной выставке среди работ маститых и известных художников выставлены рисунки, сделанные детскими руками. Это серьёзный стимул для дальнейшего успешного творчества ребят, – рассказала директор Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов Ирина Дампилова.
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В Иркутске открылась международная выставка «Белый месяц»
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