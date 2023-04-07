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И.о. прокурора Бурятии проверил строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

И.о. прокурора Бурятии проверил строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Дом строят в Селенгинском районе

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев побывал с рабочим визитом в Гусиноозёрске. В том числе он проверил строительство дома для граждан, переселённых из аварийного жилья. На место также приехали представители Общероссийского народного фронта, заказчик и подрядчик.

- Михаил Филичев ориентировал присутствующих на недопустимость нарушения сроков выполнения строительства домов, соблюдение прав граждан при переселении из аварийного и ветхого жилья, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в городе Северобайкальск недавно начали строить два девятиэтажных домов для переселения граждан из аварийного жилья. Там 583 человека до конца 2023 года получат ключи от новых квартир.
прокуратура аварийное

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