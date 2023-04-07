Дом строят в Селенгинском районе
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев побывал с рабочим визитом в Гусиноозёрске. В том числе он проверил строительство дома для граждан, переселённых из аварийного жилья. На место также приехали представители Общероссийского народного фронта, заказчик и подрядчик.
- Михаил Филичев ориентировал присутствующих на недопустимость нарушения сроков выполнения строительства домов, соблюдение прав граждан при переселении из аварийного и ветхого жилья, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в городе Северобайкальск недавно начали строить два девятиэтажных домов для переселения граждан из аварийного жилья. Там 583 человека до конца 2023 года получат ключи от новых квартир.
И.о. прокурора Бурятии проверил строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
Общество, Фото:
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