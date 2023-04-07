И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы жителей Гусиноозёрска

В том числе жители пожаловались на разрушенную дорогу после замены труб
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Юлия Ким выехали в Гусиноозёрск. Они провели приём граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в городе.
- Обратившиеся поднимали вопросы эффективности работы управляющих организаций, регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, обозначили проблему подтопления домов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Так, местная жительница сообщила о нареканиях к качеству питьевой воды.
Активист ОНФ в Гусиноозёрске пожаловался на длительное невосстановление дорожного покрытия после замены труб.
По вопросу строительства теплотрассы в микрорайонах города обратилась жительница посёлка Солнечный. Она рассказала о бездействии местных властей по этому вопросу.
Предприниматели просили проверить правильность начисления региональным оператором платы за оказание услуги по вывозу мусора.
В прокуратуре уточнили, что по всем принятым обращениям организованы проверки.
В том числе жители пожаловались на разрушенную дорогу после замены труб
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