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И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы жителей Гусиноозёрска

И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы жителей Гусиноозёрска
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
В том числе жители пожаловались на разрушенную дорогу после замены труб

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Юлия Ким выехали в Гусиноозёрск. Они провели приём граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в городе.

- Обратившиеся поднимали вопросы эффективности работы управляющих организаций, регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, обозначили проблему подтопления домов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Так, местная жительница сообщила о нареканиях к качеству питьевой воды.

Активист ОНФ в Гусиноозёрске пожаловался на длительное невосстановление дорожного покрытия после замены труб.

По вопросу строительства теплотрассы в микрорайонах города обратилась жительница посёлка Солнечный. Она рассказала о бездействии местных властей по этому вопросу.

Предприниматели просили проверить правильность начисления региональным оператором платы за оказание услуги по вывозу мусора.

В прокуратуре уточнили, что по всем принятым обращениям организованы проверки. 
прокуратура

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