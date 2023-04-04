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Для жителей аварийных домов в Северобайкальске построят новые многоэтажки

Для жителей аварийных домов в Северобайкальске построят новые многоэтажки
Общество, 
Почти 600 человек до конца года получат ключи от новых квартир

В городе Северобайкальск начали строить два девятиэтажных домов для переселения граждан из аварийного жилья. 583 человека до конца 2023 года получат ключи от новых квартир.

Сейчас на площадке проходят подготовительные работы, в частности, вырыт котлован. Готовность работ проверил в ходе рабочей поездки в Северобайкальск зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

- Исторический момент, когда после долго затишья стартует развитие города Северобайкальск. Мастер-план развития утверждён президентом России Владимиром Путиным. В Северобайкальске мы планируем строить не только жилые дома, но и развивать социальную инфраструктуру: школы, детские сады, парки и скверы. В этом году стартует строительство новых очистных сооружений, которые будут обслуживать всех жителей города и социальные объекты. Предусмотрена также газификация региона и строительство нового аэропорта в Нижнеангарске, который сможет принимать рейсы из Москвы. Что касается строительства новых домов для переселения граждан, то здесь предусмотрена своего рода комплексная застройка, рядом будет построен детский сад, его возведение стартует уже в этом году, - рассказал Евгений Луковников

Он поручил подрядной организации наращивать темпы работ.


По словам директора подрядной организации «Регионстрой» Андрея Фомича, 4 апреля рабочие заходят на площадку и приступают к возведению объекта.

- Площадь аварийного жилфонда, подлежащая расселению в городе Северобайкальск, составляет почти 13 тысяч кв.м. Это 42 дома, в которых проживают 583 человека. С вводом в эксплуатацию двух девятиэтажных домов будет полностью завершена программа по переселению граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года, - отметил глава города Северобайкальск Олег Котов.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».


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