О подвиге Георгия Бираульева рассказали в Минобороны
В министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Героический поступок совершил недавно уроженец Курумканского района Бурятии, морской пехотинец Георгий Бираульев.
Находясь в головном дозоре, наш земляк обеспечивал безопасность на маршруте движения механизированной колонны. В какой-то момент он обнаружил подразделение, готовившее нападение на наших военных.
Георгий доложил основным силам колонны о готовившейся засаде и потом одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Умело маневрируя на местности, он поразил первым выстрелом открывшего огонь вражеского гранатомётчика.
- Матрос сковал действия противника при помощи непрерывного шквального огня боевой машины. Тем самым ему удалось обеспечить прикрытие колонны в момент её развертывания в боевой порядок, – сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны.
После перегруппировки в бой вступили основные силы подразделений ВС РФ, которые нанесли решающий удар. В итоге враг отступил, понеся существенные потери. Колонна российских военных без потерь и в установленное время прибыла в назначенный район.
На СВО отличился морпех из Бурятии
Общество, Фото:
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