Ограничения коснулись автобусов и большегрузов
5 апреля в связи со снегопадом с 30 по 101 километр федеральной трассы Р-258 «Байкал» ввели ограничение на движение большегрузных автомобилей и автобусов. Эти участки трассы находятся в Шелеховском и Слюдянском районах Иркутской области.
Там патрулируют пять экипажей ДПС.
- В настоящий момент на данном участке трассы пять экипажей ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения и осуществляют контроль за сложившейся ситуацией. Снегоуборочная техника ликвидирует последствия стихии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня, 5 апреля в центральных, южных и верхнеленских районах Иркутской области местами ожидается усиление северо-западного ветра 16-21 м/с, мокрый снег и снег, метели.
В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. На дорогах области местами гололедица.
На трассе «Байкал» из-за непогоды ограничили движение
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