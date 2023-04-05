На трассе «Байкал» из-за непогоды ограничили движение

Общество, Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

Ограничения коснулись автобусов и большегрузов



5 апреля в связи со снегопадом с 30 по 101 километр федеральной трассы Р-258 «Байкал» ввели ограничение на движение большегрузных автомобилей и автобусов. Эти участки трассы находятся в Шелеховском и Слюдянском районах Иркутской области.



Там патрулируют пять экипажей ДПС.



- В настоящий момент на данном участке трассы пять экипажей ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения и осуществляют контроль за сложившейся ситуацией. Снегоуборочная техника ликвидирует последствия стихии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня, 5 апреля в центральных, южных и верхнеленских районах Иркутской области местами ожидается усиление северо-западного ветра 16-21 м/с, мокрый снег и снег, метели.



В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. На дорогах области местами гололедица.

