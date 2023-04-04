04 апреля

03 апреля

Популярное

Герой России Балдан Цыдыпов вошёл в состав фонда «Защитники Отечества»

Герой России Балдан Цыдыпов вошёл в состав фонда «Защитники Отечества»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края

Его создали для поддержки ветеранов СВО 

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». 

В документе указано, что фонд и его филиалы будут работать в каждом субъекте РФ. Главам всех регионов поручено в течение месяца создать комиссии по координации оказания социальной поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей.

В состав наблюдательного совета Госфонда вошёл служивший в Бурятии уроженец Забайкальского края, Герой России Балдан Цыдыпов. Об этом сообщило краевое правительство.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта 2022 года Балдан Цыдыпов спас более 150 сослуживцев, когда их батальон попал в засаду, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов. Молодой лейтенант получил тяжёлую контузию из-за попадания снаряда в БМП, но принял бой.

В июне 2022 года Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. До этого ему вручили орден Мужества.

Задачи фонда

С идеей создания фонда президент России выступил в ходе послания к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года. Фонд будет поддерживать ветеранов СВО, а также людей, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил и воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 11 мая 2014 года. Помощь также получат члены семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач. 

В указе отмечено, что на помощь смогут рассчитывать супруги погибших, несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия. Кроме того, помощь будет оказываться детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме, а также родителям, совместно проживавшим с погибшим, и лицам, находившиеся на иждивении погибшего.

Председателем новой структуры стала Анна Цивилева - глава совета директоров «Колмар груп», занимающейся добычей угля.

Учредителем фонда является правительство РФ. Его работа будет финансироваться из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.


СВО благотворительность спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии введён особый противопожарный режим
В Бурятии введён особый противопожарный режим
Общество, 04.04.2023

Исключение: Муйский и Северо-Байкальский районы


В Бурятии объявили конкурс на лучшую экосумку
В Бурятии объявили конкурс на лучшую экосумку
Общество, 04.04.2023
Сумка должна быть универсальной 
В Бурятии гражданину Монголии не разрешили вывезти удобрение
В Бурятии гражданину Монголии не разрешили вывезти удобрение
Общество, 04.04.2023
У него не было фитосанитарных сертификатов
В улан-удэнской колонии появились морские свинки
В улан-удэнской колонии появились морские свинки
Общество, 04.04.2023
Зверушки поселились в живом уголке
В Бурятии объявлен конкурс сочинений «Скажи своё слово»
В Бурятии объявлен конкурс сочинений «Скажи своё слово»
Общество, 04.04.2023
Работы принимаются по 15 мая включительно
Музей школы Улан-Удэ назвали одним из лучших в ДФО
Музей школы Улан-Удэ назвали одним из лучших в ДФО
Общество, 04.04.2023
Он стал одним из победителей в номинации «Лучший городской музей»
Жених в коробке: Улан-удэнке сделали необычное предложение руки и сердца
Жених в коробке: Улан-удэнке сделали необычное предложение руки и сердца
Общество, 04.04.2023
Возлюбленный девушки устроил ей шикарный сюрприз
В Улан-Удэ у жильцов домов попросили полтора миллиона за горячую воду
В Улан-Удэ у жильцов домов попросили полтора миллиона за горячую воду
Общество, 04.04.2023
Оставшимся без неё людям пришлось перейти на бойлеры
В Бурятии сельчане пожаловались на скудные школьные обеды
В Бурятии сельчане пожаловались на скудные школьные обеды
Общество, 04.04.2023
Жители Кабанского района считают, что их дети недоедают 
В Бурятии до +10 градусов
В Бурятии до +10 градусов
Общество, 04.04.2023
В Улан-Удэ сегодня снега не будет 
В Якутске покажут медицинский атлас из Бурятии
В Якутске покажут медицинский атлас из Бурятии
Общество, 03.04.2023
На выставке будут представлены высокоточные копии листов атласа
В Бурятии стартовал чемпионат «Профессионалы»
В Бурятии стартовал чемпионат «Профессионалы»
Общество, 03.04.2023
В региональном этапе принимает участие более 200 человек
В Монголии начали подготовку к «Алтаргане»
В Монголии начали подготовку к «Алтаргане»
Общество, 03.04.2023
Всебурятский фестиваль состоится в аймаке Булган в следующем году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^