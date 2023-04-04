Герой России Балдан Цыдыпов вошёл в состав фонда «Защитники Отечества»

Его создали для поддержки ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В документе указано, что фонд и его филиалы будут работать в каждом субъекте РФ. Главам всех регионов поручено в течение месяца создать комиссии по координации оказания социальной поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей.

В состав наблюдательного совета Госфонда вошёл служивший в Бурятии уроженец Забайкальского края, Герой России Балдан Цыдыпов. Об этом сообщило краевое правительство.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта 2022 года Балдан Цыдыпов спас более 150 сослуживцев, когда их батальон попал в засаду, сопровождавшуюся массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов. Молодой лейтенант получил тяжёлую контузию из-за попадания снаряда в БМП, но принял бой.



В июне 2022 года Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. До этого ему вручили орден Мужества.

Задачи фонда

С идеей создания фонда президент России выступил в ходе послания к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года. Фонд будет поддерживать ветеранов СВО, а также людей, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил и воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 11 мая 2014 года. Помощь также получат члены семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач.

В указе отмечено, что на помощь смогут рассчитывать супруги погибших, несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия. Кроме того, помощь будет оказываться детям в возрасте до 23 лет, обучающимся по очной форме, а также родителям, совместно проживавшим с погибшим, и лицам, находившиеся на иждивении погибшего.



Председателем новой структуры стала Анна Цивилева - глава совета директоров «Колмар груп», занимающейся добычей угля.



Учредителем фонда является правительство РФ. Его работа будет финансироваться из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.





