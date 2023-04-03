В Улан-Удэ дети участников СВО смогут выбирать школу не по прописке

Речь идёт о первоклассниках



В Улан-Удэ появилась новая льгота для детей участников спецоперации – они получили право на внеочередной порядок приёма в школу. Уже внесены соответствующие изменения в порядок приёма детей в первый класс, сообщила на брифинге председатель комитета по образованию администрации Татьяна Митрофанова.



- Дети участников СВО обладают внеочередным порядком при приёме в школу в первый класс. Они могут как выбрать школу, к которой закреплены по месту проживания, так и школу с другого района, - уточнила Митрофанова.



Приёмная компания набора детей в первые классы стартовала 1 апреля. Заявление на прикрепление в ту или иную школу можно было подать как на Госуслугах, так и очно.



По словам Татьяны Митрофановой, школы работали в выходной день, 1 апреля. Во всех 55 школах города, где ведётся набор первоклассников, родители подали очно 295 заявлений, электронно в этот день поступило ещё 679.



Всего в этом году планируется 225 первых классов – 6570 самых маленьких школьников. Так что в среднем в классе будет по 30 детей.



Больше всех первоклассников в этом году наберёт школа №63 – там будет целых 12 классов. В школах №№ 8 и 49 наберут по десять первых классов. По три класса первоклашек будет в 16 школах Улан-Удэ, по четыре класса первоклашек – в десяти школах, уточнила председатель комитета по образованию.



За школами теперь закреплены конкретные микрорайоны, улицы и адреса. По словам Татьяны Митрофановой, по причине переуплотнённости некоторых школ города часть юных жителей улиц и домов, которые территориально относятся к одной школе, будут распределены в другие.



К примеру, первоклассники со школы № 17 будут перераспределены в школы № 18, и 19. Также были пересмотрены участки школ №47 и 49.



Существенные изменения коснулись школы № 63. Дети с её территории пойдут учиться в прогимназию № 108. К ней недавно прикрепили новую школу в 102 микрорайоне на 450 мест, и дети пойдут учиться туда. Также небольшие изменения произошли по школам №№ 13,40,42. В Советском районе улица Шмидта теперь закреплена за школой № 4.



Татьяна Митрофанова призвала родителей быть внимательными при заполнении заявления и заранее узнать, за какой школой закреплён дом и улица, по которой проживает ребёнок.



- Когда вы регистрируетесь на Госуслугах, вы должны будете сами выбрать ту школу, куда ваш ребёнок идёт в первый класс. Вам, в первую очередь, нужно посмотреть документ администрации города, где ваша улица закреплена за такими-то школами, - это позволит избежать ошибок, - призвала она.



Если родители хотят отправить ребёнка в школу не по месту жительства, то они подают заявления во вторую волну, с 1 июля. Заявления будут рассмотрены только при наличии свободных мест.

