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В Улан-Удэ с осуждёнными встретились представители общества «Анонимные алкоголики»

В Улан-Удэ с осуждёнными встретились представители общества «Анонимные алкоголики»
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
На занятии осуждённым рассказали о четвёртом шаге к «выздоровлению»

С осуждёнными, отбывающими наказание в улан-удэнской исправительной колонии №7, проходящими курс ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, встретились представители общества «Анонимные алкоголики».

На занятии осуждённым рассказали о четвёртом шаге к «выздоровлению», на котором при обсуждении пришли к общему мнению, что пристрастие к алкоголю является заболеванием и единственное, что может помочь избавиться от зависимости – это полное воздержание от употребления алкоголя в любом виде.

На подведении итогов встречи, осуждённые в очередной раз отметили о необходимости продолжения проведения подобных занятий, после которых они долго размышляют и анализируют, и что с каждым занятием у них всё больше укрепляется вера в трезвое и счастливое будущее, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН алкоголь

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