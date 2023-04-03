В Улан-Удэ с осуждёнными встретились представители общества «Анонимные алкоголики»

Общество, Фото: УФСИН по РБ

На занятии осуждённым рассказали о четвёртом шаге к «выздоровлению»



С осуждёнными, отбывающими наказание в улан-удэнской исправительной колонии №7, проходящими курс ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, встретились представители общества «Анонимные алкоголики».



На занятии осуждённым рассказали о четвёртом шаге к «выздоровлению», на котором при обсуждении пришли к общему мнению, что пристрастие к алкоголю является заболеванием и единственное, что может помочь избавиться от зависимости – это полное воздержание от употребления алкоголя в любом виде.



На подведении итогов встречи, осуждённые в очередной раз отметили о необходимости продолжения проведения подобных занятий, после которых они долго размышляют и анализируют, и что с каждым занятием у них всё больше укрепляется вера в трезвое и счастливое будущее, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

