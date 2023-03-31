В России призывников будут извещать в электронном виде

Но при отсутствии технической возможности вручат повестки



С 1 апреля по 15 июля в России пройдёт весенняя призывная компания. Всего на срочную службу планируется призвать 147 тысяч человек



Оповещение граждан в ходе весенней призывной кампании будет впервые осуществляться в электронном виде. Об этом сообщил на брифинге начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.



- Учитывая положительный эффект проведённых мероприятий сотрудникам военных комиссариатов, поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток, - сказал он.



