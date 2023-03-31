Осуждённые смогут таким образом зарабатывать
Улан-удэнскую исправительную колонию №8 посетили руководители республиканского мусороперерабатывающего завода. Они посетили цех по производству резиновой плитки, где установлено дорогостоящее оборудование и организован пробный выпуск продукции. Также представители завода ознакомились с образцами выпускаемой продукции в выставочном зале колонии.
- По итогам встречи достигнута договорённость по организации производства дополнительного ассортимента резиновой продукции на базе исправительного учреждения, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Осуждённые, которые получат эту работу, смогут направить зарплату для погашения исковых обязательств по исполнительным листам.
В Улан-Удэ осуждённые поработают для мусороперерабатывающего завода
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