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Худрук Русдрама: «Ничего оскорбительного я не говорил!»

Худрук Русдрама: «Ничего оскорбительного я не говорил!»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вячеслав Дьяченко прокомментировал разгоревшийся вокруг него скандал

Новый художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Вячеслав Дьяченко высказался по поводу открытого письма, которое актёры ранее направили главе Минкульта Бурятии Соелма Дагаевой. Он прокомментировал фразу, возмутившую труппу – творческий коллектив Русдрама решил, что их сравнили с представителями первой древнейшей профессии.

Заявление Дьяченко опубликовали на официальном сайте учреждения. Новый худрук считает, что его слова вырвали из контекста.

- После моего интервью в программе «Актуальная тема» (12+) с Владимиром Банчиковым возникла полемика и недопонимание. В связи с этим я официально заявляю, что ни в адрес зрителей, ни в адрес артистов ничего оскорбительного я не говорил. Чтобы понять это, нужно посмотреть все интервью, а не только те вырезки из контекста, которые были размещены в соцсетях, – отметил он.

По словам Дьяченко, он приехал в республику из Москвы работать и созидать, а не разрушать.

- И моя задача состоит в том, чтобы театр продолжал жить и создавались новые спектакли. Артисты тоже должны работать и создавать новые образы, потому что им выходить на сцену, и зрители аплодируют, прежде всего, им. Сегодня театру как никогда необходима стабильность. Я артистов люблю и уважаю, ценю их труд. Мне очень бы хотелось, чтобы у нас возникло взаимопонимание и мы стали единой командой, – заключил Вячеслав Дьяченко.
Русский драмтеатр

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