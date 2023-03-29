В честь праздника будет организована выставка и концерт
В Хоринском районе Бурятии откроется выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Буряад дарханай заншал сахия – Сохраним традиции бурятского мастера». Она состоится в рамках всероссийского Дня ремесленника 30 марта в актовом зале районной администрации.
- На выставке будут представлены сувениры из дерева и металла, декоративные панно, картины, изделия из войлока, сумки, пошитые в этническом стиле и украшения, - сообщает пресс-служба администрации.
Также здесь пройдёт концерт и церемония награждения.
Возрастное ограничение: 6+.
В районе Бурятии отметят День ремесленника
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