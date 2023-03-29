В районе Бурятии отметят День ремесленника

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В честь праздника будет организована выставка и концерт



В Хоринском районе Бурятии откроется выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Буряад дарханай заншал сахия – Сохраним традиции бурятского мастера». Она состоится в рамках всероссийского Дня ремесленника 30 марта в актовом зале районной администрации.



- На выставке будут представлены сувениры из дерева и металла, декоративные панно, картины, изделия из войлока, сумки, пошитые в этническом стиле и украшения, - сообщает пресс-служба администрации.



Также здесь пройдёт концерт и церемония награждения.



Возрастное ограничение: 6+.

