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В районе Бурятии отметят День ремесленника

В районе Бурятии отметят День ремесленника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В честь праздника будет организована выставка и концерт

В Хоринском районе Бурятии откроется выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства «Буряад дарханай заншал сахия – Сохраним традиции бурятского мастера». Она состоится в рамках всероссийского Дня ремесленника 30 марта в актовом зале районной администрации.

- На выставке будут представлены сувениры из дерева и металла, декоративные панно, картины, изделия из войлока, сумки, пошитые в этническом стиле и украшения, - сообщает пресс-служба администрации.

Также здесь пройдёт концерт и церемония награждения.

Возрастное ограничение: 6+.
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