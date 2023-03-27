В Бурятии рассказали о помощи, положенной участникам СВО и их семьям

Дети погибших военнослужащих имеют право на бесплатное обучение





В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, какая помощь полагается участникам специальной военной операции (СВО), вернувшимся из зоны боевых действий. В республике действует комплексная поддержка, направленная на их успешную адаптацию к привычной, гражданской жизни.По слова главы ведомства Татьяны Быковой, бойцы, признанные инвалидами из-за травмы, а также члены семей погибших (умерших) военнослужащих с инвалидностью обеспечиваются соцобслуживанием на дому.- Участникам СВО из числа детей-сирот предоставляется жилищный сертификат, – уточнила министр. – Дети погибших или получивших инвалидность I группы военнослужащих имеют право на оплату полной стоимости обучения, если они получают высшее образование впервые.Пройти необходимое лечение и реабилитацию ветераны боевых действий могут в госпитале для ветеранов войн, а также в поликлиниках республики, центре восточной медицины, республиканской клинической больнице, БСМП и в республиканском онкодиспансере. Для получения всех этих мер поддержки необходимо иметь сертификат участника СВО.