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В Бурятии рассказали о помощи, положенной участникам СВО и их семьям

В Бурятии рассказали о помощи, положенной участникам СВО и их семьям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети погибших военнослужащих имеют право на бесплатное обучение

В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, какая помощь полагается участникам специальной военной операции (СВО), вернувшимся из зоны боевых действий. В республике действует комплексная поддержка, направленная на их успешную адаптацию к привычной, гражданской жизни.

По слова главы ведомства Татьяны Быковой, бойцы, признанные инвалидами из-за травмы, а также члены семей погибших (умерших) военнослужащих с инвалидностью обеспечиваются соцобслуживанием на дому.

- Участникам СВО из числа детей-сирот предоставляется жилищный сертификат, – уточнила министр. – Дети погибших или получивших инвалидность I группы военнослужащих имеют право на оплату полной стоимости обучения, если они получают высшее образование впервые.

Пройти необходимое лечение и реабилитацию ветераны боевых действий могут в госпитале для ветеранов войн, а также в поликлиниках республики, центре восточной медицины, республиканской клинической больнице, БСМП и в республиканском онкодиспансере. Для получения всех этих мер поддержки необходимо иметь сертификат участника СВО.
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