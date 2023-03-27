В Бурятии рассказали о помощи, положенной участникам СВО и их семьям

Дети погибших военнослужащих имеют право на бесплатное обучение
В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, какая помощь полагается участникам специальной военной операции (СВО), вернувшимся из зоны боевых действий. В республике действует комплексная поддержка, направленная на их успешную адаптацию к привычной, гражданской жизни.
По слова главы ведомства Татьяны Быковой, бойцы, признанные инвалидами из-за травмы, а также члены семей погибших (умерших) военнослужащих с инвалидностью обеспечиваются соцобслуживанием на дому.
- Участникам СВО из числа детей-сирот предоставляется жилищный сертификат, – уточнила министр. – Дети погибших или получивших инвалидность I группы военнослужащих имеют право на оплату полной стоимости обучения, если они получают высшее образование впервые.
Пройти необходимое лечение и реабилитацию ветераны боевых действий могут в госпитале для ветеранов войн, а также в поликлиниках республики, центре восточной медицины, республиканской клинической больнице, БСМП и в республиканском онкодиспансере. Для получения всех этих мер поддержки необходимо иметь сертификат участника СВО.
Дети погибших военнослужащих имеют право на бесплатное обучение
Сейчас там работают более 10 человек и четыре единицы техники
И вся гражданская авиация страны тоже
Сам кампус обойдётся в 13 с лишним миллиардов рублей
Проверка не выявила нарушений
Вопрос решался через суд
Лекцию провела заведующая ЗАГС
Её концерт в столице Бурятии отменили
С начало года обследовали 100 человек, из которых только один был здоров
Направления обучения различны
Ожидается, что этим летом клещи будут особенно активны
24 марта начался приём предложений по кандидатурам
Победу одержала команда ВСГУТУ
В некоторых районах воздух прогреется до +13 градусов
Там сложилась очень опасная ситуация с хозяйскими псами