В республике стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель»
По итогам января-февраля 2023 года на дорогах Бурятии зарегистрирован рост числа ДТП, совершённых водителями, находящимися в состоянии опьянения (14 фактов), лицами, лишёнными права управления транспортными средствами (4 ДТП) и гражданами, не имеющими соответствующего права управления (14 случаев).
- В целях профилактики и стабилизации дорожно-транспортной обстановки, пресечения вышеуказанных нарушений ПДД с 24 по 29 марта Госавтоинспекция Бурятии проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель», - сообщили в МВД по Бурятии.
С учётом имеющихся данных предусмотрено проведение сплошных (массовых) проверок в местах наиболее вероятного появления водителей в состоянии опьянения, лишённых и не имеющих права управления ТС.
На дорогах региона будут выставлены дополнительные экипажи ДПС, в том числе запланировано направление сотрудников УГИБДД и Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД в районы республики.
Госавтоинспекция напоминает гражданам о недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде, а также будучи лишёнными или не имеющими соответствующего права. Информацию о нарушителях можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102 либо через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.
В Бурятии пройдут массовые проверки водителей
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