Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО

Мужчина решился на этот поступок после гибели односельчанина
Уроженец Бурятии Сергей Х. отправился на специальную военную операцию добровольцем, после того как на Украине погиб его односельчанин. Однако ему хотели отказать, ведь мужчине 63 года. О поступке нашего земляка снял сюжет международный телеканал RT.
- Пришёл в районный военкомат, мне говорят: «Вас не возьмут, у вас возраст 63 года». «Возраст – это цифры. На меня посмотрите, я физически готов. На ваших глаза я 70 раз отожмусь сейчас, без отдыха». «Всё-всё-всё, верю, идите оформляйтесь», - рассказал Сергей.
Мужчина попал в группу снайперов, поскольку был опытным охотником. На Донбассе его отряд сразу же отправили в бой – на помощь взводу.
- Стрельба идёт, грохот, а я в воронку сел в кустарнике и в бинокль смотрю: трое спускается вэсэушников, у всех снайперские винтовки. И одна женщина, для меня было дико. У неё кудряшка крашеная торчала из-под маскхалата, каски у неё не было. Патрон в патронник загнала и в наших [прицелилась]. Я в предплечье выстрелил, она упала, те двое скрылись, - продолжил Сергей.
Затем он бросился на помощь сослуживцам, которые попросили принести гранаты.
- Я думаю: «Дай-ка отнесу пару ящиков» потихоньку иду, только в воронку запрыгиваю и тут: бух! Удар по ноге. Шок был, конечно, но боли я не почувствовал, - вспоминает доброволец.
Пожилой матери мужчина солгал, сказав, что отправляется на вахту на север. Женщина поверила сыну.
- День и ночь плакала я. Молилась. Единственный сын же. Хоть если и много детей – лишних не бывает, все они нужные, - утирая слёзы, рассказала женщина в сюжете RT.
После выздоровления Сергей планирует снова отправиться на СВО. Он делает физические упражнения, чтобы укрепить своё здоровье.
- Я много не занимаюсь, я по 10 повторений делаю по одному подходу. А без этого никак: тело слабеет, мышцы дрябнут, - признался Сергей. – Человек всегда должен быть готов для защиты своей Родины. В любом возрасте, в любом положении.
Сергей живёт в Иркутской области. До недавнего времени он работал детским тренером — занимался с мальчишками гиревым спортом.
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
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