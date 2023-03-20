В Бурятии разгорелся громкий скандал из-за заявления депутата о сиротском жилье

А сам народный избранник сообщил, что его слова неправильно истолковали













Это заявление получило широкий резонанс. Многие раскритиковали депутата, решив, что он предлагает заработать на свой угол самостоятельно. Но немало людей встали и на его защиту, отметив, что со стороны Марковца это было просто пожелание сиротам, а не отказ помогать им.



- Вырвали из контекста, оборвали видео на полуслове. Это пожелание быть самодостаточным. Оно прозвучало не как альтернатива положенным по закону квартирам для сирот. Если вам желают иметь возможность купить квартиру – ту, которую вы хотите и о которой мечтаете, что же тут плохого? – высказалась одна из подписчиц.



Вскоре сам Марковец прокомментировал эту историю на своей страничке во «ВКонтакте. Парламентарий сообщил, что его слова вырвали из контекста.



- Что для меня хорошего в этой ситуации – люди, которых я даже и не знал. Те, кого вижу редко, в основном – только по работе, либо с которыми вообще знаком лишь мельком. И, конечно, друзья! Они есть. И они оказались людьми – с большим сердцем и душой! – отметил депутат. – Я никого не просил выступать в мою защиту. Думал: ведь всё элементарно. Это, по сути, лживый вброс – выдернули 14 секунд из почти полуторачасовой встречи. Больше ни о чём ни слова. А любые слова можно выдернуть и перевернуть. А простые люди под своими фамилиями, не прячась под никами, как многие из тех, кто писал злобные комменты, высказали своё честное мнение. И это реально круто и сильно. Спасибо.



По мнению народного избранника, вбросы могут быть связаны с его депутатской деятельностью.



- Может, ещё и деньги заработали. Ничего личного – политика. Что ж, каждого ждёт своя карма. Уверен: добро и правда победят. Правда всегда побеждает! – заключил Игорь Марковец.



На днях многие местные сообщества облетела видеозапись, которую, как утверждается, сделали в прокуратуре Бурятии – на встрече, где обсуждалось обеспечение жильём детей-сирот. На ней, по данным паблика «Весь Улан-Удэ», присутствовали представители республиканского ресурсного центра «Семья» и депутат Народного Хурала Игорь Марковец, возглавляющий комитет по социальной политике.На встрече сироты поинтересовались, почему некоторым приходится ждать свои квартиры десятилетиями и почему кто-то движется по очереди быстрей и «перепрыгивает» список. Пожаловались они и на качество самого жилья.На фрагменте видео, появившемся в соцсетях, народный избранник пожелал очередникам «социализироваться».- По-человечески, конечно, хочется пожелать вам работать и не жить в таких домах, а купить то, что удобно вам самим. Вот так жизнь сложилась... где-то испытывает каждого. Вы же знаете закон кармы. Значит, у ваших детей будет всё, – подчеркнул Игорь Марковец.