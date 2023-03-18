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В Бурятии отметили девятилетие воссоединения Крыма с Россией

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы собрались на Театральной площади. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж

В субботу, 18 марта, на Театральной площади в Улан-Удэ прошёл праздничный концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России. «Крымская весна» произошла 18 марта девять лет назад.

- Это событие ознаменовало время сильных решений. Наступает совершенно другое время, наступает время страны, наступает время сильных людей, наступает время сильных решений. То, что мы восемь лет просили Запад обратить внимание на то, что надо прекратить эту войну на Донбассе, и нас он не слышал, лишний раз подтверждает, что уважают только сильного. А тогда, в 2014 году, мы все вместе почувствовали, что мы сильная страна. У нас нет другого будущего. У нас нет других союзников, кроме нашей армии и нашего флота. Поэтому мы - за Россию! - обратился к зрителям заместитель руководителя администрации главы Бурятии – председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов.

В честь этого праздника в центре города прозвучали песни в исполнении лучших творческих коллективов и солистов. Выступили представители колледжа искусств имени Чайковского, солисты Бурятского театра оперы и балета, студенты ВСГИК, БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, военный оркестр 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригад. Мероприятие прошло при поддержке волонтёров РОО «Баян-хуур».

- Сегодня на многих площадках нашей республики идут интересные акции. Мы сегодня тоже присоединились к всенародному общероссийскому празднику. В библиотеках, музеях проходят лекции, интересные мероприятия, флешмобы. Это праздник - символ силы и того, что Россия никогда не бросает своих, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Крым стал частью РФ после проведённого 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. Воссоединение поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Согласно документу, все жители полуострова признаны гражданами РФ, если не написали заявление о том, что хотят оставить гражданство Украины.

День вхождения Крыма в состав России отмечается по всей стране митингами, концертами, флешмобами, массовыми гуляниями и другими мероприятиями.

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