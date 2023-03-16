Казачий отряд сибиряков отправится в зону СВО

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутские казаки войдут в сводный отряд Сибирского федерального округа



Первый сводный казачий отряд формируется в Сибирском федеральном округе. В него войдут казаки Иркутского, Енисейского и Сибирского войсковых казачьих обществ. 15 марта иркутские казаки-добровольцы отправились в учебный центр, где они пройдут боевое слаживание в рамках подготовки к отправке в район проведения специальной военной операции. От правительства Иркутской области, благотворительного фонда, предприятий и неравнодушных граждан отряду передали гуманитарную помощь.



- Мы провожаем в учебный центр представителей Иркутского войскового казачьего общества, которые примут участие в специальной военной операции. Уже более 180 наших казаков отдают долг Отчизне. Просим всех и каждого беречь себя и ждём дома с победой, - обратился к будущим бойцам атаман Иркутского войскового казачьего общества Анатолий Никитин.



В отряд вступают семьями. Среди добровольцев, к примеру, есть отец и сын. В дорогу отряд благословил войсковой священник.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, первый в России центр боевого слаживания казачьих добровольческих отрядов, которые уходят в зону боевых действий, был организован на Кубани. В планах – создать такие центры на территориях дислокации всех войсковых казачьих обществ.



