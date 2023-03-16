Иркутские казаки войдут в сводный отряд Сибирского федерального округа
Первый сводный казачий отряд формируется в Сибирском федеральном округе. В него войдут казаки Иркутского, Енисейского и Сибирского войсковых казачьих обществ. 15 марта иркутские казаки-добровольцы отправились в учебный центр, где они пройдут боевое слаживание в рамках подготовки к отправке в район проведения специальной военной операции. От правительства Иркутской области, благотворительного фонда, предприятий и неравнодушных граждан отряду передали гуманитарную помощь.
- Мы провожаем в учебный центр представителей Иркутского войскового казачьего общества, которые примут участие в специальной военной операции. Уже более 180 наших казаков отдают долг Отчизне. Просим всех и каждого беречь себя и ждём дома с победой, - обратился к будущим бойцам атаман Иркутского войскового казачьего общества Анатолий Никитин.
В отряд вступают семьями. Среди добровольцев, к примеру, есть отец и сын. В дорогу отряд благословил войсковой священник.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, первый в России центр боевого слаживания казачьих добровольческих отрядов, которые уходят в зону боевых действий, был организован на Кубани. В планах – создать такие центры на территориях дислокации всех войсковых казачьих обществ.
Казачий отряд сибиряков отправится в зону СВО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Толчки зафиксировали на севере республики
Подведены итоги конкурса «Хуурайм наадан»
Профилактика гепатита С — ключевой этап в борьбе с болезнью, так как от неё нет вакцины
В этом году на его ремонт выделят 30 миллионов рублей
Школьники столицы Бурятии стали первыми на всероссийских соревнованиях
Объявлены победители фестиваля «Хуурайм наадан»
На эти цели выделено 2,8 миллиарда рублей
Официальная тренировка стартовала сегодня, 16 марта
Водитель на ремонтируемой дороге влетела в груду песка
Жалоба уже ушла в прокуратуру
Он занял третье место среди духовых оркестров России
Он был вынужден обратиться к Юлии Жамбаловой
Рост в сравнении с прошлым годом составил 41 процент
Для этого нужно подать документы на субсидию в республиканский минсельхоз
С 4 апреля для них стартует бесплатная образовательная программа