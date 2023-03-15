Ветеран боевых действий из Бурятии прокомментировал заявления президента

«Мы консолидированы вокруг одной цели – отстоять независимость», - отметил ветеран



Во время рабочего визита в Бурятию Владимир Путин встретился с работниками Улан-Удэнского авиационного завода. Он отметил важную роль предприятия в обеспечении победы в спецоперации на Украине, подчеркнув, что авиазавод - флагман отечественного вертолётостроения и выпускает современные вертолёты, востребованные на внутреннем и зарубежном рынках.



Говоря о нынешней ситуации, глава государства выделил основную задачу, которая достигается сегодня военнослужащими.



- Для нас это не просто борьба за какое-то геополитическое состояние. Для нас это борьба за существование самой российской государственности, потому что противник наш или, как я говорил раньше, партнёры, у них же одна задача, – и в предыдущие десятилетия мы в этом убедились, – раскачать, растащить по кускам. Вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создание условий для будущего развития страны и наших детей – вот наша задача, - подчеркнул Владимир Путин.



Слова президента прокомментировал руководитель регионального отделения «Боевого братства» Жамбал-Жамсо Жанаев.



- Мы сейчас консолидированы вокруг одной цели – это отстоять независимость. Поэтому наши воины идут на передовую, из «Боевого братства» десятки добровольцев. Если бы не было понимания истинной цели происходящего, такого не было бы. Я согласен с тем, что слабой страну может сделать только разъединение. И мы, буряты, уже ощутили эти методы противника на себе. Наши народы пытаются столкнуть между собой разными способами. Нельзя помогать врагу – надо быть вместе, несмотря ни на какие провокации, – отметил Жамбал-Жамсо Жанаев.

