В районе Бурятии почтили память участника СВО

В Дутулуре установили мемориальную доску односельчанину
10 марта в селе Дутулур Закаменского района Бурятии прошёл торжественный митинг, посвящённый открытию мемориальной доски памяти старшего сержанта полиции Ардана Абагалдаева. В церемонии приняли участие представители администрации района, управления Росгвардии РФ по РБ, 1-й оперативной роты ОМОН «Кречет», «Боевого братства» республики и администрации сельского поселения.
- На основании указа президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 года, за самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, старший сержант полиции Абагалдаев Ардан Алдарович награждён орденом Мужества посмертно, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Также в митинге приняли участие все, кто лично знал Ардана Абааглдаева. Односельчане возложили цветы к мемориальной доске.
10 марта на спортивной площадке ФСК «Тамир» в Закаменске прошёл I районный турнир по вольной и бурятской борьбе, посвящённый памяти Ардана Абагалдаева. Гостями соревнований стали представители Улан-Удэ, Иволгинского и Селенгинского районов, а также команда СП «Красночикое» Забайкальского края». Абсолютным чемпионом по бурятской борьбе стал Сангади Ульзетуев из Улекчина.
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