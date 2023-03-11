Более трёх тысяч зрителей собрал фестиваль «Байкальская миля»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В мероприятии участвовали 90 команд



В селе Максимиха Баргузинского района завершился фестиваль скорости «Байкальская миля». 90 команд из разных регионов страны и более трёх тысяч зрителей собрал юбилейный пятый фестиваль.



- Организатором фестиваля является ООО «Энтузиасты скорости», которым в пандемийные 2021 и 2022 годы были организованы Гранд-туры «Байкальской мили». Они охватили почти всю Россию. Экипажи, стартуя из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Владивостока, открыли новые маршруты для жителей России. В этом году главным спонсором мероприятия выступила одна из крупнейших компаний отечественного автопрома АО «АВТОВАЗ». И одной из основных целей организаторы заявляют поддержку и продвижение российского автопрома, - сообщили в правительстве Бурятии.



Для республики этот фестиваль стал туристическим брендом.



- Экономический эффект от таких мероприятий ощутимый. Прежде всего, для местного бизнеса это серьёзная подпитка. Сегодня здесь присутствует более 3-х тысяч зрителей, представлены точки общепита, в округе все места коллективного размещения забронированы задолго до мероприятия. И многие гости, которые приехали на это мероприятие, хотят вернуться на Байкал летом, они вернутся летом с семьями - а это рост туристической активности, - рассказал министр туризма республики Алдар Доржиев.



На фестивале строгие требования к экологии. Партнёром мероприятия все пять лет является Русское географическое общество.



В этом году у фестиваля появился новый экологический партнёр – Росзаповедцентр.



- Отдельно хочу поблагодарить организаторов и участников за то, что так бережно относятся к озеру. За вашу ответственность, она должна стать примером для всех организаторов мероприятий на природных территориях. Посредством таких мероприятий мы можем рассказывать людям о важности сохранения природы, вовлекать их в нашу природоохранную повестку, - обратилась к участникам и организаторам Дарья Мацук, руководитель Росзаповедцентра Минприроды России.



На площадках фестиваля развернули торговлю около 50 предпринимателей из прибрежных сёл, таких как Максимиха, Гремячинск, Горячинск, Турка, Усть-Баргузин, а также ремесленники республики.



Среди участников «Байкальской мили» были и новички, и опытные конструкторы.



- Мы - производственная организация, делаем вездеходы. Для нас участие в этом фестивале — это испытание наших возможностей, скорости наших машин. Впечатления и эмоции, конечно, прекрасные. Приедем ещё! - рассказал Александр Чубаков, участник фестиваля.





