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Более трёх тысяч зрителей собрал фестиваль «Байкальская миля»

Более трёх тысяч зрителей собрал фестиваль «Байкальская миля»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В мероприятии участвовали 90 команд

В селе Максимиха Баргузинского района завершился фестиваль скорости «Байкальская миля». 90 команд из разных регионов страны и более трёх тысяч зрителей собрал юбилейный пятый фестиваль.

- Организатором фестиваля является ООО «Энтузиасты скорости», которым в пандемийные 2021 и 2022 годы были организованы Гранд-туры «Байкальской мили». Они охватили почти всю Россию. Экипажи, стартуя из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Владивостока, открыли новые маршруты для жителей России. В этом году главным спонсором мероприятия выступила одна из крупнейших компаний отечественного автопрома АО «АВТОВАЗ». И одной из основных целей организаторы заявляют поддержку и продвижение российского автопрома, - сообщили в правительстве Бурятии.

Для республики этот фестиваль стал туристическим брендом.

- Экономический эффект от таких мероприятий ощутимый. Прежде всего, для местного бизнеса это серьёзная подпитка. Сегодня здесь присутствует более 3-х тысяч зрителей, представлены точки общепита, в округе все места коллективного размещения забронированы задолго до мероприятия. И многие гости, которые приехали на это мероприятие, хотят вернуться на Байкал летом, они вернутся летом с семьями - а это рост туристической активности, - рассказал министр туризма республики Алдар Доржиев.

На фестивале строгие требования к экологии. Партнёром мероприятия все пять лет является Русское географическое общество.

В этом году у фестиваля появился новый экологический партнёр – Росзаповедцентр.

- Отдельно хочу поблагодарить организаторов и участников за то, что так бережно относятся к озеру. За вашу ответственность, она должна стать примером для всех организаторов мероприятий на природных территориях. Посредством таких мероприятий мы можем рассказывать людям о важности сохранения природы, вовлекать их в нашу природоохранную повестку, - обратилась к участникам и организаторам Дарья Мацук, руководитель Росзаповедцентра Минприроды России.

На площадках фестиваля развернули торговлю около 50 предпринимателей из прибрежных сёл, таких как Максимиха, Гремячинск, Горячинск, Турка, Усть-Баргузин, а также ремесленники республики.

Среди участников «Байкальской мили» были и новички, и опытные конструкторы.

- Мы - производственная организация, делаем вездеходы. Для нас участие в этом фестивале — это испытание наших возможностей, скорости наших машин. Впечатления и эмоции, конечно, прекрасные. Приедем ещё! - рассказал Александр Чубаков, участник фестиваля.


фестиваль Байкальская миля

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