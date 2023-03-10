Ученики Людмилы Мергенёвой неоднократно добивались успехов на различных балетных конкурсах и фестивалях
Сегодня педагог классического танца, художественный руководитель Бурятского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева Людмила Мергенёва отмечает 65-летний юбилей.
Она в числе пятерых выпускников закончила Улан-Удэнское хореографическое училище в 1976 году. Среди её наставников прославленные педагоги: по классическому танцу в младших и средних классах - Лариса Протасова, в старших классах – Зинаида Тыжеброва, Эржен Чернова по народно-сценическому танцу, Алексей Павленко по дуэтно-классическому танцу.
После работы артистом балета в Бурятском оперном театре Людмила Мергенёва в 1996 году вернулась обратно в училище.
- Воспитание и обучение наших будущих танцовщиков балета во многом определяет школа, ее традиции, направление и мастерство преподавателя. Сила нашей русской хореографической школы во многом связана с преемственностью традиций, которая основана на творческой связи многих поколений, - поделилась Людмила Мергенева.
По мнению педагога-хореографа, для отечественной школы балета характерны мягкость и певучесть движений, свободные от внешних эффектов, виртуозная техника в строгой академической манере.
- Ученики Людмилы Мергеневой хорошо обучены, имеют яркую индивидуальность, что позволяет им исполнять сольные и ведущие партии в спектаклях училища, - говорит заслуженная артистка Бурятии Людмила Пермякова.
Людмила Мергенёва не стоит на месте, а постоянно совершенствует свой профессиональный уровень. Она одна из немногих финалистов l открытого общероссийского конкурса педагогического мастерства им. Сахаровой в номинации «Преподавание классического танца в категории профессиональное образование».
Юбиляр была отмечена правительственной наградой «Почётный наставник Республики Бурятия» за многолетний плодотворный педагогический труд.
Худрук Бурятского хореографического колледжа отмечает 65-летие
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