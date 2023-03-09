В Бурятии посчитали диких кабанов

Маршрут растянулся на 80 км



В январе и феврале сотрудники управления Россельхознадзора и государственные инспекторы Бурприроднадзора провели зимний маршрутный учёта диких животных. Он проходил по территориям Заиграевского и Тарбагатайского районов Бурятии.



- Общая протяжённость маршрутов составила более 80 км, произведён учёт следов четырёх видов зверей, в том числе дикого кабана на территории общедоступных охотничьих угодий ООО «Атия» Заиграевского района и ООО «Гевад» Тарбагатайского района, где расположены свиноводческие предприятия АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» и ООО «ПЗ «Николаевский». Трупов павших животных не обнаружено, - сообщили в пресс-службе управления.



Результаты учёта на территории Заиграевского и Тарбагатайского районов, характеризующие плотность дикого кабана, будут опубликованы в марте-апреле 2023 года.



- Комплекс проводимых мероприятий направлен на недопущение возникновения, заноса с сопредельных субъектов и дальнейшего распространения на территории Бурятии африканской чумы свиней, - пояснили в Россельхознадзоре.

