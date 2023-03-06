«Непоправимый ущерб»: В Улан-Удэ вновь забили тревогу из-за фенольного озера

Оно отравляет жизнь людям уже 30 лет
- Дно отстойника не герметично. Из-за этого уже произошло заражение резервного Лазовского месторождения подземных питьевых вод. Есть угроза проникновения (отходов) в Уду, – подчеркнули в Народном фронте.
Активисты напомнили: в 2020-ом проект ликвидации фенольного озера не прошёл общественные слушания. Его дорабатывали два года. Новые сроки экспертизы назвали только в феврале 2023-го на совещании в правительстве.
«Фронтовики» вновь предложили устроить слушания, чтобы исключить вред для людей и экологии при обезвреживании озера. Кроме того, они сообщили о затянувшихся работах в прокуратуру.
Состояние воздуха около отстойника-накопителя, который образовался ещё в 1987 году, контролируют с октября 2020-го. За два года сделали 1304 анализа. Никаких превышений установленных нормативов эксперты не выявили.
Газогенераторная станция Улан-Удэнского ЛВРЗ несколько лет вырабатывала газ для термических печей литейного и кузнечного производства. А побочные продукты – вода с примесью фенола и каменноугольная смола – сливались в этот самый отстойник.
Ядовитые отходы не ликвидировали с 2006 года. Именно тогда ЛВРЗ, по чьей вине появился опасный водоём, смог, наконец, перейти на сжиженный газ. Из-за споров, как именно ликвидировать фенольное озеро, вопрос не могут решить уже не первый год.
На общественных слушаниях осенью 2020 года площадку для обезвреживания решили обустроить непосредственно на территории отстойника, а сами отходы – уничтожать методом пиролиза. Против этого способа активно протестовали общественники, напоминавшие, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы. Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, заявлял, что пиролиз – это не сжигание.