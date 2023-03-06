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«Непоправимый ущерб»: В Улан-Удэ вновь забили тревогу из-за фенольного озера

«Непоправимый ущерб»: В Улан-Удэ вновь забили тревогу из-за фенольного озера
Общество,  Фото:скриншот с видео в telegram-канале ОНФ
Оно отравляет жизнь людям уже 30 лет

В региональном отделении Народного фронта вплотную взялись за вопрос ликвидации так называемого фенольного озера. Общественники заявили, что с ней основательно затянули. Ядовитый водоём уже 30 лет отравляет жизнь горожанам и наносит непоправимый ущерб окружающей среде. Его размер оценили в 1,69 млрд. рублей.

- Дно отстойника не герметично. Из-за этого уже произошло заражение резервного Лазовского месторождения подземных питьевых вод. Есть угроза проникновения (отходов) в Уду, – подчеркнули в Народном фронте.

Активисты напомнили: в 2020-ом проект ликвидации фенольного озера не прошёл общественные слушания. Его дорабатывали два года. Новые сроки экспертизы назвали только в феврале 2023-го на совещании  в правительстве.

«Фронтовики» вновь предложили устроить слушания, чтобы исключить вред для людей и экологии при обезвреживании озера. Кроме того, они сообщили о затянувшихся работах в прокуратуру.

В октябре судьбу опасного объекта обсудили в Москве. Тогда зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников встретился с представителями ОАО «РЖД» и АО «Желдорреммаш». Первым делом решили провести экологическое обследование. Специалисты ФГУП «ГосНИИОХТ» (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии – прим.) должны были составить 3D-модель загрязнённого участка, определить объёмы отходов, выполнить математическое моделирование распространения загрязнения от токсичного водоёма и разработать основные технические решения по обезвреживанию и рекультивацию.

Состояние воздуха около отстойника-накопителя, который образовался ещё в 1987 году, контролируют с октября 2020-го. За два года сделали 1304 анализа. Никаких превышений установленных нормативов эксперты не выявили.

Газогенераторная станция Улан-Удэнского ЛВРЗ несколько лет вырабатывала газ для термических печей литейного и кузнечного производства. А побочные продукты – вода с примесью фенола и каменноугольная смола – сливались в этот самый отстойник.

Ядовитые отходы не ликвидировали с 2006 года. Именно тогда ЛВРЗ, по чьей вине появился опасный водоём, смог, наконец, перейти на сжиженный газ. Из-за споров, как именно ликвидировать фенольное озеро, вопрос не могут решить уже не первый год.

На общественных слушаниях осенью 2020 года площадку для обезвреживания решили обустроить непосредственно на территории отстойника, а сами отходы – уничтожать методом пиролиза. Против этого способа активно протестовали общественники, напоминавшие, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы. Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, заявлял, что пиролиз – это не сжигание.

фенольное озеро экология природа ОНФ

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