В Улан-Удэ составят 3D-модель фенольного озера

В Москве обсудили проект ликвидации печально известного фенольного озера, которое находится в Улан-Удэ, в районе ЛВРЗ.
Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников встретился с представителями ОАО «РЖД» и АО «Желдорреммаш» по вопросу обезвреживания фенольного озера и рекультивации земельного участка Улан-Удэнского локомотиворемонтного завода.
По словам Евгения Луковникова, принято решение на первом этапе провести экологическое обследование.
- Специалисты института ФГУП «ГосНИИОХТ» (Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии – ред.) составят 3D-модель загрязнённого участка с определением объёмов отходов, подлежащих обезвреживанию. Они выполнят математическое моделирование распространения загрязнения от пруда-накопителя и разработают основные технические решения обезвреживания и рекультивации загрязненного участка. Результаты по экологическому обследованию будут представлены до конца октября этого года, - сообщил Евгений Луковников.
С октября 2020 года и по сей день ведётся контроль за состоянием атмосферного воздуха в районе фенольного озера. Отмечается, что всего выполнено 1304 анализа, превышений установленных нормативов не выявлено.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЛВРЗ скопил фенольное озеро в городской черте в результате работы газогенераторной станции. В 2005 году станция перестала существовать, но негерметизированный отстойник нефтепродуктов остался. Экологи уже давно бьют тревогу, поясняя существует реальная угроза отравления подземных вод.
Как ликвидировать фенольное озеро, не могут решить не первый год. В сентябре 2020-го было заявлено, что метод выбран: площадку обезвреживания решено было обустроить непосредственно на территории отстойника, а отходы уничтожать методом пиролиза. Против этого способа активно протестовали общественники, напоминавшие, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы. В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя проблему, заявлял, что пиролиз – это не сжигание.
Инициатива была отправлена на экологическую экспертизу. Теперь же, как выяснилось, в вопросе, как будут убирать фенольное озеро, точка ещё не поставлена.