10 октября

09 октября

Популярное

В Улан-Удэ составят 3D-модель фенольного озера

В Улан-Удэ составят 3D-модель фенольного озера
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой зампреда правительства
Проект ликвидации фенольного озера обсудили в Москве

В Москве обсудили проект ликвидации печально известного фенольного озера, которое находится в Улан-Удэ, в районе ЛВРЗ.

Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников встретился с представителями ОАО «РЖД» и АО «Желдорреммаш» по вопросу обезвреживания фенольного озера и рекультивации земельного участка Улан-Удэнского локомотиворемонтного завода.

По словам Евгения Луковникова, принято решение на первом этапе провести экологическое обследование.

- Специалисты института ФГУП «ГосНИИОХТ» (Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии – ред.) составят 3D-модель загрязнённого участка с определением объёмов отходов, подлежащих обезвреживанию. Они выполнят математическое моделирование распространения загрязнения от пруда-накопителя и разработают основные технические решения обезвреживания и рекультивации загрязненного участка. Результаты по экологическому обследованию будут представлены до конца октября этого года, - сообщил Евгений Луковников.

С октября 2020 года и по сей день ведётся контроль за состоянием атмосферного воздуха в районе фенольного озера. Отмечается, что всего выполнено 1304 анализа, превышений установленных нормативов не выявлено.

Как сообщал «Байкал-Daily», ЛВРЗ скопил фенольное озеро в городской черте в результате работы газогенераторной станции. В 2005 году станция перестала существовать, но негерметизированный отстойник нефтепродуктов остался. Экологи уже давно бьют тревогу, поясняя существует реальная угроза отравления подземных вод.

Как ликвидировать фенольное озеро, не могут решить не первый год. В сентябре 2020-го было заявлено, что метод выбран: площадку обезвреживания решено было обустроить непосредственно на территории отстойника, а отходы уничтожать методом пиролиза. Против этого способа активно протестовали общественники, напоминавшие, что фенол ядовит, а при вдыхании вызывает нарушения функций нервной системы. В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя проблему, заявлял, что пиролиз – это не сжигание.

Инициатива была отправлена на экологическую экспертизу. Теперь же, как выяснилось, в вопросе, как будут убирать фенольное озеро, точка ещё не поставлена. 
фенольное озеро загрязнение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Спрос на медработников в Бурятии за год вырос на 112%
Спрос на медработников в Бурятии за год вырос на 112%
Общество, 10.10.2022
Специалисты hh.ru назвали среднюю предлагаемую медикам зарплату
В Улан-Удэ составят 3D-модель фенольного озера
В Улан-Удэ составят 3D-модель фенольного озера
Общество, 10.10.2022
Проект ликвидации фенольного озера обсудили в Москве
Начало недели в Бурятии обещает быть ветреным
Начало недели в Бурятии обещает быть ветреным
Общество, 10.10.2022
Порывы ветра будут достигать 17 м/с
В Бурятии ещё 36 человек заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 36 человек заболели коронавирусом
Общество, 10.10.2022
За сутки госпитализировано семь человек
В Улан-Удэ осуждённые работают в дацане
В Улан-Удэ осуждённые работают в дацане
Общество, 10.10.2022
Они помогают с благоустройством буддийского храма
В Улан-Удэ после жалоб в соцсетях отремонтировали лестницу
В Улан-Удэ после жалоб в соцсетях отремонтировали лестницу
Общество, 10.10.2022
Помогла система «Инцидент-Менеджмент»
В Улан-Удэ пришла японская благодарность
В Улан-Удэ пришла японская благодарность
Общество, 10.10.2022
Благодарность получил хореографический колледж
В Бурятии предложили включать в список мобилизованных пожилых ветеранов
В Бурятии предложили включать в список мобилизованных пожилых ветеранов
Общество, 10.10.2022
Предложение озвучил член президиума республиканского совета ветеранов Николай Атанов.
В Бурятии злостного алиментщика отправили в колонию
В Бурятии злостного алиментщика отправили в колонию
Общество, 10.10.2022
Мужчина задолжал собственной дочери более 180 тысяч рублей
В Бурятии сохранится переменная облачность
В Бурятии сохранится переменная облачность
Общество, 10.10.2022
Днём в республике местами до +16
В Прибайкалье провели масштабную уборку мусора
В Прибайкалье провели масштабную уборку мусора
Общество, 09.10.2022
С обочин одной из дорог в Иркутской области волонтёры собрали более 400 мешков мусора

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^