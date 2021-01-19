В Улан-Удэ заявили о нарушениях на слушаниях по фенольному озеру

После обращения ОНФ прокуратура обязала МВД провести ещё одно расследование по общественным слушаниям
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ обязала МВД провести дополнительное расследование по нарушениям, выявленным во время общественных слушаний по вопросу ликвидации фенольного озера, сообщила пресс-служба ОНФ в Бурятии.
ОНФ заявляет, что в сентябре 2020 года общественники зафиксировали на слушаниях подлог документов и нерассмотрение ключевого вопроса.
В центре Улан-Удэ до сих пор стоит искусственное озеро, в котором превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) по фенолам в тысячи раз. В 2005 году локомотивовагоноремонтный завод прекратил эксплуатацию газогенераторной станции, в результате деятельности которой образовывались фенольные (нефтесодержащие) воды, отходы II класса опасности. Ниже по течению подземных вод от отстойника - накопителя фенольных вод расположены частные дома жителей посёлка Кирзавод в Улан-Удэ, имеющие индивидуальные скважины для добычи подземных вод.
- Учитывая покатый рельеф местности, загрязненные фенолами подземные воды смешиваются с водами реки Уда, впадающей в реку Селенга – основную артерию озера Байкал. Загрязнение подземных вод достигло масштабов экологического бедствия (более 100 ПДК). Экологический вред оценивается в 1,69 млрд руб. Ситуация угрожает экологической безопасности, а также жизни и здоровью жителей города, - заявляют общественники.
В сентябре прошли публичные общественные слушания, во время которых эксперты ОНФ зафиксировали нарушения - подлог документов и нерассмотрение ключевого вопроса.
- В частности, участники общественных обсуждений не голосовали по проекту ликвидации токсичного водоёма. Под протоколом есть подписи только представителей заказчика проекта. Подписи остальных участников слушаний, как отмечают общественники, были собраны при входе в зал ещё до начала мероприятия. В резолютивной части протокола имеется пункт 10.2. «Одобрить намечаемую деятельность по объекту государственной экологической экспертизы», однако в ходе слушаний этот вопрос вообще не поднимался, и голосование по нему не проводилось, - говорится в сообщении ОНФ.
Общественники обратились в прокуратуру Бурятии, а также в Байкальскую природоохранную прокуратуру. После этого прокуратура республики направила запрос с просьбой расследовать данный случай в МВД и Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру, которая в свою очередь перенаправила документы в Восточно-Байкальскую межрайонную прокуратуру. Ведомство внесло представление председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ в части выявленных нарушений при организации проведения общественных слушаний. В частности, было указано, что в протоколе слушаний не зафиксированы возникшие разногласия между общественностью и заказчиком. Вывод об одобрении намечаемой деятельности включен в резолютивную часть без фактического принятия данного решения участниками голосования. Кроме того, протокол не подписан представителями общественных организаций.
МВД Бурятии в официальном ответе сообщили, что отказывает в возбуждении уголовного дела по факту внесения ложных сведений в протокол общественных слушаний. Протокол не является официальным документом, поэтому внесение в него недостоверных сведений не образует состав преступления, обрисовали представители ОНФ позицию министерства.
После повторного запроса ОНФ прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ обязала МВД провести дополнительное расследование по выявленным общественниками нарушениям.
- Считаю, что общественное обсуждение – это важный и необходимый этап по решению проблем, тем более носящий экологический аспект. Поэтому ОНФ настаивает на повторном проведении публичных слушаний и внесении итогов их голосования в финальный проект по озеру, - заключил член регионального штаба ОНФ, координатор тематической площадки «Экология» в Бурятии Евгений Кислов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее экологи выступали против выбранного метода ликвидации фенольного озера. В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя проблему, заявлял, что пиролиз – это не сжигание.
В Улан-Удэ заявили о нарушениях на слушаниях по фенольному озеру
Общество, Фото:
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