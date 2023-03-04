Было — стало: запаяли пепелку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Стоя у светофора, обнаружил великие перемены у одного знакомого столбика», - рассказывает Сергей Тарасенко



— Сегодня рассказ о деталях. Стоя у светофора, обнаружил великие перемены у одного знакомого столбика. Казалось бы — мелочь, но это же тоже часть городской среды. Ведь совершенство складывается из мелочей, — заметил фотограф Сергей Тарасенко.



Всем понятно, что ограждения у переходов — вещь полезная, нужная. Столбики ограждений обычно имеют заглушку сверху. Но попадаются экземпляры и с открытым верхом. Очень, кстати, удобно: этакая мини-мусорка. Стоишь, например, ждёшь зелёный, и пепел аккуратно стряхиваешь в столбик. Ну и бычок туда же. Или фантик от жвачки. Или листовку рекламную вручили, а выбросить на асфальт неудобно же, а тут сложил в кубик и...



Видимо, столбик-пепелка достиг критической полноты, и бычки стали неэстетично торчать наружу. А возможно и дымить. Как сказала бы Фрекен Бок: фу, как некультурно! Поэтому пепелку и запаяли. И это хорошо, и это правильно.



«И ведь получилась же настоящая капсула времени. Вот археологам будущего подарок-то!», - шутит Сергей Тарасенко.

