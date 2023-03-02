Иркутские кардиохирурги начали проводить новый вид операций

Девятилетнему ребёнку сделали торакоскопическое клипирование открытого артериального протока
Детские кардиохирурги Иркутской областной клинической больницы внедрили в работу минимально инвазивные методы лечения открытого артериального протока детей. Теперь кардиохирурги делают операции детям без разрезов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.
Накануне в областной клинической больнице провели первую операцию по закрытию открытого артериального протока. Девятилетнему ребёнку из Черемхова сделали торакоскопическое клипирование открытого артериального протока. Доступ к сосудам специалисты получили без разрезов на теле ребёнка – сделали три маленьких прокола в грудной клетке.
- Ранее закрытие артериального протока детям с такой патологией выполняли открытым доступом − через разрез грудной клетки. Теперь специалисты детской кардиохирургии ИОКБ с помощью мини-инвазивной эндоваскулярной хирургии закрывают протоки за 30-40 минут с минимальной травматичностью для ребёнка. Буквально получасовая операция, около трёх суток наблюдения в общей палате, и ребёнок здоров. Опыт команды детских кардиохирургов ИОКБ позволяет выполнять самые сложные операции, − подчеркнул Алексей Шелехов.
Детям, которым нельзя закрыть артериальный проток рентгенэндоваскулярно, будут делать торакоскопическое клипирование. Все вмешательства выполняются по строгим показаниям. Ежегодно в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДиЛ) выполняют от 60 от 90 подобных лечебных вмешательств.
В этом году в ИОКБ планируют расширить спектр вмешательств на базе отделения РХМДиЛ. Врачи осваивают технологию рентгенэндоваскулярной окклюзии дефекта межжелудочковой перегородки и стентирование первичных коарктаций аорты.
- Использование мини-инвазивной эндоваскулярной хирургии – это своеобразное формирование идеологии минимизации хирургических вмешательств у детей. Подобные операции улучшают не только результаты, но и качество жизни детей, когда они станут взрослыми, - сказал заместитель главного врача по медицинской части ИОКБ Игорь Каретников.
Мини-доступы внедрили в ИОКБ и при операциях с использованием искусственного кровообращения. В 2022 году гибридное вмешательство успешно провели ребёнку с тяжёлой формой врождённого порока сердца (атрезия трикуспидального клапана с транспозицией магистральных сосудов и выраженным клапанным стенозом клапана лёгочной артерии). Ребёнок родился весом 1,6 кг, при весе 2,4 кг в возрасте одного месяца ему выполнили стентирование открытого артериального протока гибридным методом. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутские кардиохирурги начали проводить новый вид операций
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девятилетнему ребёнку сделали торакоскопическое клипирование открытого артериального протока
Он не будет работать один день
Оценивались 22 образовательные организации Дальнего Востока
Также он будет заниматься патриотическим воспитанием молодёжи
Конкурс проводился в онлайн-формате
Почётное звание было присвоено Герою России Балдану Цыдыпову
Спортсменка выиграла «бронзу» в троеборье
Сначала нужно реконструировать рыбоводный завод
Ему было 48 лет
С ним простились сегодня
Все сельхозживотные там оказались здоровы
Машины будут конфисковать у водителей, выбрасывающих отходы в окно
На эти цели выделено почти 490 млн рублей
Один из курумканских фермеров «привязан» к ним уже больше десяти лет и не видит «никакого просвета»
В один день они смогут получить пособие на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет и выплату на третьего ребёнка