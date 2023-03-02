Иркутские кардиохирурги начали проводить новый вид операций

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Девятилетнему ребёнку сделали торакоскопическое клипирование открытого артериального протока



Детские кардиохирурги Иркутской областной клинической больницы внедрили в работу минимально инвазивные методы лечения открытого артериального протока детей. Теперь кардиохирурги делают операции детям без разрезов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.



Накануне в областной клинической больнице провели первую операцию по закрытию открытого артериального протока. Девятилетнему ребёнку из Черемхова сделали торакоскопическое клипирование открытого артериального протока. Доступ к сосудам специалисты получили без разрезов на теле ребёнка – сделали три маленьких прокола в грудной клетке.



- Ранее закрытие артериального протока детям с такой патологией выполняли открытым доступом − через разрез грудной клетки. Теперь специалисты детской кардиохирургии ИОКБ с помощью мини-инвазивной эндоваскулярной хирургии закрывают протоки за 30-40 минут с минимальной травматичностью для ребёнка. Буквально получасовая операция, около трёх суток наблюдения в общей палате, и ребёнок здоров. Опыт команды детских кардиохирургов ИОКБ позволяет выполнять самые сложные операции, − подчеркнул Алексей Шелехов.



Детям, которым нельзя закрыть артериальный проток рентгенэндоваскулярно, будут делать торакоскопическое клипирование. Все вмешательства выполняются по строгим показаниям. Ежегодно в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДиЛ) выполняют от 60 от 90 подобных лечебных вмешательств.



В этом году в ИОКБ планируют расширить спектр вмешательств на базе отделения РХМДиЛ. Врачи осваивают технологию рентгенэндоваскулярной окклюзии дефекта межжелудочковой перегородки и стентирование первичных коарктаций аорты.



- Использование мини-инвазивной эндоваскулярной хирургии – это своеобразное формирование идеологии минимизации хирургических вмешательств у детей. Подобные операции улучшают не только результаты, но и качество жизни детей, когда они станут взрослыми, - сказал заместитель главного врача по медицинской части ИОКБ Игорь Каретников.



Мини-доступы внедрили в ИОКБ и при операциях с использованием искусственного кровообращения. В 2022 году гибридное вмешательство успешно провели ребёнку с тяжёлой формой врождённого порока сердца (атрезия трикуспидального клапана с транспозицией магистральных сосудов и выраженным клапанным стенозом клапана лёгочной артерии). Ребёнок родился весом 1,6 кг, при весе 2,4 кг в возрасте одного месяца ему выполнили стентирование открытого артериального протока гибридным методом. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

