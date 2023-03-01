Усть-Ордынского контрактника наградили орденом Мужества посмертно

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

С 2020 года Николай Дульбитхаев жил и работал в Улан-Удэ



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал государственную награду Российской Федерации родным военнослужащего Николая Дульбитхаева, награждённого посмертно орденом Мужества. Награду приняли его мать Елизавета Гурьяновна, брат Константин Юрьевич и супруга Оксана Викторовна.



Николай Дульбитхаев родился в 1981 году в селе Харёты Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского округа. Там же окончил школу. В 1999 году был призван в армию. В 2000 году старший разведчик-наблюдатель Дульбитхаев принял участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, где за проявленное мужество и героизм был награждён медалью «За отвагу», ему присвоен почётный статус «Ветеран боевых действий», воинское звание «сержант».



После увольнения с военной службы Николай работал на сталепромышленном предприятии в Иркутске. В последующем вернулся в родное село, где продолжил трудиться и воспитывать сына. В 2020 году переехал в Улан-Удэ, там работал в пансионате «Поколение» заведующим хозяйством.



С августа 2022 года Николай Дульбитхаев добровольно принимал участие в специальной военной операции. Как имеющий боевой опыт и организаторские способности, он был назначен командиром отделения зенитно-ракетного взвода мотострелкового полка. В бою 2 декабря, проявляя стойкость и храбрость, спасая боевых товарищей из-под огня противника, получил ранения несовместимые с жизнью. Указом президента Российской Федерации от 17 января 2023 года награждён орденом Мужества (посмертно).



Губернатор обсудил с родными Николая Дульбитхаева вопросы, требующие решения с помощью областных и местных властей. Также Игорь Кобзев принял предложение по установке на школе, где учился герой, памятной доски. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

