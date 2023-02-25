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По турмашрутам Бурятии ходят 93 человека

По турмашрутам Бурятии ходят 93 человека
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Туристские группы зарегистрированы в разных районах республики

На сегодня в Бурятии на туристических маршрутах зарегистрированы 16 туристских групп в количестве 93 человек находящихся в Кабанском, Окинском, Тункинском, Северо-Байкальском районах и в городе Северобайкальск. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС.

При планировании похода подготовьтесь перед выходом:

- подберите подходящее по погоде снаряжение, не забудьте взять вещи первой необходимости;
- позаботьтесь о дополнительной тёплой одежде и обуви, чтобы избежать обморожения;
- отправляясь на горные склоны, обратите внимание на прогноз погоды и предупреждения экстренных служб.

Большая опасность в горах в данный период – лавины.

Влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.

В связи с этим туристам следует уточнить лавиноопасную обстановку перед походом. При ухудшении погодных условий, следует воздержаться от выхода на горные маршруты.

Регистрация туристов очень важна, прежде всего, для обеспечения их безопасности. Располагая информацией о группе и маршруте, спасательные подразделения смогут оперативно прийти на помощь туристам, попавшим в беду.

- Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает жителям и гостям республики о том, что согласно действующему законодательству, перед выходом на маршрут туристическим группам необходимо пройти регистрацию. Информировать службы МЧС о маршрутах передвижения необходимо за 10 дней до путешествия, - отметили в пресс-службе ведомства.

Для регистрации группы можно оставить заявку в онлайн режиме на сайте Главного управления МЧС России по республике или позвонив по телефону 8 (3012) 373 827.

туризм МЧС

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