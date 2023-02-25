По турмашрутам Бурятии ходят 93 человека





На сегодня в Бурятии на туристических маршрутах зарегистрированы 16 туристских групп в количестве 93 человек находящихся в Кабанском, Окинском, Тункинском, Северо-Байкальском районах и в городе Северобайкальск. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС.При планировании похода подготовьтесь перед выходом:- подберите подходящее по погоде снаряжение, не забудьте взять вещи первой необходимости;- позаботьтесь о дополнительной тёплой одежде и обуви, чтобы избежать обморожения;- отправляясь на горные склоны, обратите внимание на прогноз погоды и предупреждения экстренных служб.Большая опасность в горах в данный период – лавины.Влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход тёплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.В связи с этим туристам следует уточнить лавиноопасную обстановку перед походом. При ухудшении погодных условий, следует воздержаться от выхода на горные маршруты.Регистрация туристов очень важна, прежде всего, для обеспечения их безопасности. Располагая информацией о группе и маршруте, спасательные подразделения смогут оперативно прийти на помощь туристам, попавшим в беду.- Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает жителям и гостям республики о том, что согласно действующему законодательству, перед выходом на маршрут туристическим группам необходимо пройти регистрацию. Информировать службы МЧС о маршрутах передвижения необходимо за 10 дней до путешествия, - отметили в пресс-службе ведомства.Для регистрации группы можно оставить заявку в онлайн режиме на сайте Главного управления МЧС России по республике или позвонив по телефону 8 (3012) 373 827.