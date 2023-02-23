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В Улан-Удэ наградили лучших воинов Бурятии

В Улан-Удэ наградили лучших воинов Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба главы и правительства РБ
Церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества

22 февраля в Улан-Удэ прошёл большой митинг-концерт в рамках празднования Дня защитника Отечества. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждены восемь участников специальной военной операции.

- Такие мероприятия, которые идут уже несколько дней, подчёркивают, какое сегодня значение имеет этот праздник. Наша сплочённая сила, единение людей дают уверенность в нашей скорейшей победе. День защитника Отечества сегодня и все последующие годы будет иметь особое значение. Мы вместе, мы едины, значит, непобедимы! - обратился к землякам глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Воины Республики Бурятия – очень мужественные, отважные. Только в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде присвоены четыре высшие награды Героя России участникам СВО, - рассказал временно исполняющий обязанности командира войсковой части 32364, гвардии подполковник Иван Яровенко.

- Хочу выразить огромную благодарность всем жителям Бурятии за ту помощь, которая отправляется военнослужащим на передовой. Она не останавливается, идёт круглыми сутками: эшелонами, грузовыми машинами. Это очень важно и поддерживает наших бойцов, - отметил временно исполняющий обязанности командующего 36-й общевойсковой армией, полковник Михаила Никитин.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие награждены орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, медалью «За отвагу». Приказом Минобороны России офицер 36-й общевойсковой армии награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени, сообщает пресс-служба главы и правительства РБ.

Бурятия награждение военнослужащие спецоперация на Украине

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