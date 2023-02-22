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В Улан-Удэ красочным концертом отметили Сагаалган

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из ФСК

Во вторник, 21 февраля, в улан-удэнском Физкультурно-спортивном комплексе праздничным концертом отметили наступление Нового года по лунному календарю.

Мероприятие началось с выставки-ярмарки, которая развернулась в фойе. Местные ремесленники представили свои изделия, которые могли приобрести все желающие. Также здесь проводились познавательные мастер-классы, Желающие могли соревноваться в игре «шагай наадан» и участвовали в викторинах и конкурсах.

Гостей встречал чёрный кролик – символ наступившего нового года по восточному календарю. Зверёк сидел в клетке, а посетители любовались им. Победители республиканского турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтнэй урилдаан» похвастали своими талантами и произнесли благопожелания на бурятском языке

Затем все переместились в зрительный зал. Здесь для гостей подготовили красочную программу. Собравшихся поприветствовал Белый Старец, а затем артисты исполнили известные бурятские хиты. На сцену вышли Бадма-Ханда Аюшеева, Мэдэгма Доржиева, Чингис Раднаев, Валико Гаспарян и Эрдэни Батсух. А ещё выступил государственный цирк Бурятии и театры «Байкал» и «Забава»





Сагаалган

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