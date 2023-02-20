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В Бурятии учреждения соцзащиты помогают участникам СВО и раненым

В Бурятии учреждения соцзащиты помогают участникам СВО и раненым
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Проживающие и воспитанники пишут письма военнослужащим

В Бурятии учреждения социальной защиты включились в волонтёрскую деятельность по оказанию помощи участникам СВО. Так, жители Мухоршибирского района навестили раненых бойцов из разных регионов страны, которые в настоящее время находятся в военном госпитале в республике. Они передали бойцам, находящимся на лечении, подарки и нужные вещи, а также письма и рисунки от школьников. Кроме этого, они подготовили культурную программу с различными номерами.

- Сотрудники Мухоршибирского дома-интерната приняли активное участие в данном мероприятии. Также наши подопечные отправили рисунки для солдат с добрыми словами и тёплыми пожеланиями, - рассказала директор учреждения Наталья Иванова.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты РБ, воспитанники Закаменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках всероссийской молодёжной акции «Письмо защитнику Отечества» и в преддверии Дня защитника Отечества написали письма-весточки с добрыми пожеланиями и изготовили множество открыток-рубашек своими руками.

- Самое ценное при написании писем: наши ребята осознали и прочувствовали, насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома. И мы надеемся, что эти весточки согреют им души, - уверены педагоги центра. – Письма уже переданы в военкомат по Закаменскому району и уже отправились в зону проведения СВО.

Ребята старшего возраста Селенгинского центра социальной помощи семье и детям очень серьёзно подошли к участию во всероссийской акции «Письмо солдату».

- В своих посланиях дети выразили восхищение и гордость за то, что в нашей стране есть такие защитники, поблагодарили за мирное небо над головой, а также пожелали здоровья, физических и моральных сил и скорейшего возвращения к тем, кто их любит и ждёт, живыми и невредимыми, - рассказали педагоги учреждения.

Воспитанники Тарбагатайского социального центра активно присоединились к акции.

- Ребята очень старались, некоторые вспоминали своих отцов, которые в настоящее время защищают нашу Родину, - говорит директор Елена Китаева. – Все они надеются, что в скором времени увидят их живыми и здоровыми. 
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