Улан-удэнцы назвали страны, где хотели бы жить

Женщины в основном стремятся в Италию, а мужчины – в США







Однако некоторые наши земляки не против махнуть за границу. При этом 6% опрошенных хотели бы в США, 5% – в Италию, 3% – в Испанию, а 2% предпочли бы Швейцарию, Германию, Канаду, Австралию и Японию.



По 1% респондентов остановили бы свой выбор на Греции, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Великобритании, Израиле, Объединённых Арабских Эмиратах, Таиланде, Франции, Кипре, Китае, Южной Корее, Австрии и Аргентине. Ещё 9% назвали другие государства – Болгарию, Черногорию, Египет, Индию, Коста-Рику, Люксембург и Сербию.



Жить в России и в Италии, как правило, желают представители прекрасной половины. Тех, кто при наличии возможностей отправился бы США, больше среди мужчин.





Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что каждый второй житель бурятской столицы (51%) предпочёл бы остаться в России, даже если бы у него была возможность переехать в любую другую страну. Причин тому – несколько: патриотизм, востребованность на рынке труда плюс нежелание расставаться с родственниками и друзьями.