На строящемся третьем мосту в столице Бурятии демонтируют временные сооружения

Пролёт переправы собираются опустить на опоры







Также планируется провести работы по подготовке поверхности металлоконструкций к нанесению оклеечной гидроизоляции, установить цоколи, барьерное ограждение, мачты освещения и шумозащитные экраны и уложить первый слой асфальтобетонного покрытия.



Все задачи выполняются в срок благодаря слаженной работе, рассказали в официальном канале третьего моста в Telegram. Ранее сообщалось, что в ближайшее время из-за строительства переправы Все задачи выполняются в срок благодаря слаженной работе, рассказали в официальном канале третьего моста в Telegram. Ранее сообщалось, что в ближайшее время из-за строительства переправы начнётся переустройство сетей на пересечении трёх улиц – Сахьяновой, Трубачеева и Ключевская. Речь идёт о сетях связи, водо- и теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и об участке ливнёвки.



Работы затронут и трамвайные пути. Кроме того, строители займутся устройством участка водоотведения с моста и транспортных развязок.



Улан-удэнцев

Улан-удэнцев заверили в стопроцентной безопасности новой переправы через Уду и рассказали , что её возводят непрерывно. Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников написал в своём telegram-канале: строительство сооружения со дня его начала не прекращалось ни на один день. Рабочие трудятся в режиме 24/7.

На днях на третьем мосту через Уду в столице Бурятии стартовал демонтаж временных сооружений. Это необходимо для того, чтобы опустить пролётное строение на опорные части.