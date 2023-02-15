Булат Бастуевич занимался возрождением аборигенного животноводства
В микрорайоне Верхняя Берёзовка в Улан-Удэ появилась новая улица. По обращению жителей ей присвоили имя известного селекционера, кандидата биологических наук Булата Бастуевича Лхасаранова.
- Название утверждено и внесено в государственный адресный реестр, - сообщили в администрации города.
Булат Бастуевич родился 24 декабря 1950 года в селе Кижинга, был старшим научным сотрудником ГНЦ Бурятский НИИСХ Россельхозакадемии.
Учёный занимался возрождением аборигенного животноводства, получил широкую известность как автор бурятской породы овец «буубэй». В последние годы Булат Лхасаранов занимался восстановлением аборигенной бурятской коровы. Булат Бастуевич скончался в октябре 2020 года на 69-м году жизни.
Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением о присвоении улице наименования.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2022 года в Улан-Удэ появилась улица с «космическим» названием – Орбитальная. Ранее улице в микрорайоне Таёжный присвоили имя погибшего в ходе спецоперации Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. Также в Железнодорожном районе появилась улица имени учёного-селекционера Базыра Николаева.
На юго-западе города улицам присвоили имена участников Великой Отечественной войны Пантелеймона Устиновича и Егора Куделина. В микрорайоне Зеленхоз улицу назвали в честь бывшего главы Еравнинского района Дамби Дамбаева.
В Улан-Удэ улицу назвали в честь селекционера Булата Лхасаранова
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Булат Бастуевич занимался возрождением аборигенного животноводства
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