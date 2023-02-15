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В Улан-Удэ улицу назвали в честь селекционера Булата Лхасаранова

В Улан-Удэ улицу назвали в честь селекционера Булата Лхасаранова
Общество, 
Булат Бастуевич занимался возрождением аборигенного животноводства

В микрорайоне Верхняя Берёзовка в Улан-Удэ появилась новая улица. По обращению жителей ей присвоили имя известного селекционера, кандидата биологических наук Булата Бастуевича Лхасаранова.

- Название утверждено и внесено в государственный адресный реестр, - сообщили в администрации города.

Булат Бастуевич родился 24 декабря 1950 года в селе Кижинга, был старшим научным сотрудником ГНЦ Бурятский НИИСХ Россельхозакадемии.

Учёный занимался возрождением аборигенного животноводства, получил широкую известность как автор бурятской породы овец «буубэй». В последние годы Булат Лхасаранов занимался восстановлением аборигенной бурятской коровы. Булат Бастуевич скончался в октябре 2020 года на 69-м году жизни.

Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением о присвоении улице наименования.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2022 года в Улан-Удэ появилась улица с «космическим» названием – Орбитальная. Ранее улице в микрорайоне Таёжный присвоили имя погибшего в ходе спецоперации Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. Также в Железнодорожном районе появилась улица имени учёного-селекционера Базыра Николаева.

На юго-западе города улицам присвоили имена участников Великой Отечественной войны Пантелеймона Устиновича и Егора Куделина. В микрорайоне Зеленхоз улицу назвали в честь бывшего главы Еравнинского района Дамби Дамбаева.

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