Новая улица появилась в ДНТ «Труд»
В Железнодорожном районе Улан-Удэ в ДНТ «Труд» появилась новая улица, ей присвоили имя известного учёного-селекционера Николаева Базыра Иннокентьевича.
Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр.
Базыр Николаев - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской экономической академии, заслуженный деятель науки Бурятии. Более 19 лет Базыр Иннокентьевич возглавлял Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Сибирского отделения академии сельскохозяйственных наук.
Ушёл из жизни в 2012 году.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в микрорайоне Таёжный, где строится новый микрорайон, улице присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова.
- В прошлом году появилось ещё семь новых улиц и один переулок. Так, в Таёжном появился переулок Верхний и улица Милонитовая, а в микрорайоне Забайкальский – улицы Боярская слобода, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода, в ДНТ «Труд» - улица Неоновая, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением.
В Улан-Удэ назвали улицу именем учёного Базыра Николаева
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