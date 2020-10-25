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Ушёл из жизни бурятский селекционер Булат Лхасаранов

Ушёл из жизни бурятский селекционер Булат Лхасаранов
Общество, 
Булат Лхасаранов восстановил бурятскую породу овец «буубэй»

25 октября пришла печальная весть – скончался известный бурятский учёный-селекционер Булат Лхасаранов, проделавший уникальную работу для отрасли животноводства.

«Булат Бастуевич Лхасаранов, проделавший огромную работу по возрождению номадного животноводства ушёл сегодня из жизни. В декабре Ему исполнилось бы 70», - поделился в Facebook зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.

На странице Булата Лхасаранова появились и другие соболезнования:

«Умер Булат Бастуевич Лхасаранов! Наш друг! До последних дней он боролся за сохранение домашних животных Бурятии. Светлая память».

Пользователи скорбят об известном учёном: «Ему бы жить да жить, радуя внуков и правнуков. Очень боялся уйти из жизни, не доведя дело всей жизни: возрождение бурятских аборигенных животных. Огромная утрата не только для родных и близких, но и всего бурят-монгольского народа!», «Мои глубокие соболезнования близким... Поверить не могу, такой полный жизни человек, много сделал для животноводства...», «Прекрасный, умный, добрый и светлый человек. Это Большая утрата, особенно для Бурятии».

Делом жизни Булата Лхасаранова стало возрождение аборигенного животноводства. Он мечтал возродить пять видов аборигенного скота: коров, лошадей, овец, коз и верблюдов, адаптированныхк сложным природно-климатическим условиям. Он начал с возрождения бурятской породы овец «бүүбэй» - работы оказались успешными, овцы востребованы не только в Бурятии, но и в других регионах. При этом учёный же не получил достойного вознаграждения за труды, проиграв в 2014-м году суд. Сам Булат Лхасаранов говорил, что готов отказаться от судебных тяжб, если найдутся другие источники финансирования, которые позволят ему продолжить селекцию местных пород животных.

- Если бы правительство выделило средства, я бы бросил эти тяжбы, не трепал нервы, - пояснял автор «буубэй».

В последние годы Булат Лхасаранов занимался восстановлением аборигенной бурятской коровы. Эту породу нашли в хозяйстве на северо-западе Монголии, у бурятской семьи, переехавшей почти 100 лет назад. Бурятская порода приспособлена к суровым климатическим условиям, а затраты на её содержание ниже по сравнению с другими.

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