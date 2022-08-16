Новые улицы появились на юго-западе
В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в мэрии.
Новые улицы появились на юго-западе города, в ДНТ «Карнед». Им присвоили имена участников Великой Отечественной войны Пантелеймона Устиновича и Егора Куделина.
Названия утверждены распоряжением администрации Улан-Удэ и внесены в государственный адресный реестр.
Пантелеймон Тарасович Устинович родился в 1917 году в селе Цаган-Усун Джидинского района. Служил в 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии на Дальнем Востоке, затем под Москвой в 879-м отдельном саперном батальоне. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга».
Егор Иванович Куделин родился в 1924 году в селе Пестёрево Тарбагатайского района. В августе 1942 года, в возрасте 18 лет, был призван в Красную Армию, служил в 141-ом армейском минометном Краснознаменном полку. Награждён тремя орденами Славы - одним орденом III и двумя орденами II степени, медалью «За взятие Берлина».
В июне улице в микрорайоне Таёжный, где строится новый микрорайон, присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. Также недавно в Железнодорожном районе появилась улица имени известного ученого-селекционера Базыра Николаева.
Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству администрации с заявлением о присвоении улице наименования.
В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов
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