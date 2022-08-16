16 августа

15 августа

Популярное

В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов

В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов
Общество, 
Новые улицы появились на юго-западе

В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в мэрии.

Новые улицы появились на юго-западе города, в ДНТ «Карнед». Им присвоили имена участников Великой Отечественной войны Пантелеймона Устиновича и Егора Куделина.

Названия утверждены распоряжением администрации Улан-Удэ и внесены в государственный адресный реестр.

Пантелеймон Тарасович Устинович родился в 1917 году в селе Цаган-Усун Джидинского района. Служил в 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии на Дальнем Востоке, затем под Москвой в 879-м отдельном саперном батальоне. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга».

Егор Иванович Куделин родился в 1924 году в селе Пестёрево Тарбагатайского района. В августе 1942 года, в возрасте 18 лет, был призван в Красную Армию, служил в 141-ом армейском минометном Краснознаменном полку. Награждён тремя орденами Славы - одним орденом III и двумя орденами II степени, медалью «За взятие Берлина».

В июне улице в микрорайоне Таёжный, где строится новый микрорайон, присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. Также недавно в Железнодорожном районе появилась улица имени известного ученого-селекционера Базыра Николаева.

Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству администрации с заявлением о присвоении улице наименования.
название улицы ветераны ВОВ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов
В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов
Общество, 16.08.2022
Новые улицы появились на юго-западе
Суд разорвал фиктивный брак забайкалки и гражданина Таджикистана
Суд разорвал фиктивный брак забайкалки и гражданина Таджикистана
Общество, 16.08.2022
За штамп в паспорте женщина получила 15 тысяч рублей
В Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором
В Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором
Общество, 16.08.2022
Александр Хутаков вновь заключил контракт в начале мая
В Бурятии коронавирус обнаружили ещё у 70 человек
В Бурятии коронавирус обнаружили ещё у 70 человек
Общество, 16.08.2022
Заболеваемость пошла на снижение
На новогодний городок в Улан-Удэ выделят 8,5 млн рублей
На новогодний городок в Улан-Удэ выделят 8,5 млн рублей
Общество, 16.08.2022
Новогодний городок с каждым годом становится дороже
В Бурдраме завершились отпуска
В Бурдраме завершились отпуска
Общество, 16.08.2022
Творческий коллектив начал готовиться к началу нового 91 театрального сезона
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Общество, 16.08.2022
Возгорание ликвидировано в Прибайкальском районе
Глава Бурятии: «Автобусы есть, а водить их некому»
Глава Бурятии: «Автобусы есть, а водить их некому»
Общество, 16.08.2022
Из бюджета Бурятии «Городским маршрутам» выделят более 50 млн
Больница в Бурятии затянула с оплатой продуктов для стационара
Больница в Бурятии затянула с оплатой продуктов для стационара
Общество, 16.08.2022
Главврач получил прокурорское представление 
В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными
В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными
Общество, 16.08.2022
Документы выдали без прохождения обучения 
В Забайкалье заблокируют сайт, торговавший санкционными продуктами
В Забайкалье заблокируют сайт, торговавший санкционными продуктами
Общество, 16.08.2022
На сайте предлагали приобрести запрещённые сыры, хамон, говядину и прошутто
В Чите пройдут экстремальные гонки с препятствиями
В Чите пройдут экстремальные гонки с препятствиями
Общество, 16.08.2022
Участникам предстоит преодолеть рвы, канаты, рукоходы, рампу и многое другое
В Бурятии местами кратковременные дожди
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, 16.08.2022
Воздух прогреется до +24 градусов 
Бурятия примет очередной фестиваль молока
Бурятия примет очередной фестиваль молока
Общество, 15.08.2022
В Баргузинском районе определят лучших дояра и доярку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^