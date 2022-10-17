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В Улан-Удэ улице присвоили имя экс-главы Еравнинского района

В Улан-Удэ улице присвоили имя экс-главы Еравнинского района
Общество, 
Появилась новая улица имени Дамби Дамбаева

В микрорайоне Зеленхоз в Улан-Удэ появилась новая улица. По обращению жителей улице присвоили имя заслуженного работника агропромышленного комплекса Бурятии, бывшего главы Еравнинского района Дамбаева Дамби Базаровича.

Дамби Дамбаев родился 29 октября 1948 года в улусе Усть-Эгита Еравнинского района. В 1968 году окончил Улан-Удэнский механико-технологический техникум по специальности «механик по машинам и аппаратам молочной промышленности». Свою трудовую деятельность начал слесарем Можайского маслозавода. В 1969-1971 служил в рядах Советской Армии. В 1981 году назначен парторгом колхоза «Дружба».

С 1985 по 1994 год он работал председателем правления колхоза «Победа». В 1989 году Дамби Дамбаев был избран народным депутатом СССР от пяти районов — Муйского, Баунтовского, Еравнинского, Кижингинского, Хоринского. А в 2003 и в 2008 годах Дамби Дамбаев побеждал на выборах главы Еравнинского района. Работал на посту главы района до 2011 года. Ушёл из жизни 6 марта 2022 года на 74-м году жизни.

- Название было внесено в государственный адресный реестр. Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству с заявлением о присвоении улице наименования, - сообщили в администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в микрорайоне Таёжный улице, где строится новый микрорайон, присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. В Железнодорожном районе появилась улица имени известного учёного-селекционера Базыра Николаева.
название улицы

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