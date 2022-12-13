Улица Орбитальная находится в Железнодорожном районе
В Железнодорожном районе Улан-Удэ одной из улиц присвоили название Орбитальная. Эта улица находится возле улицы Блинова.
- Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр, сообщила мэрия.
Улицы могут назвать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением о присвоении улицы наименования.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее улице в микрорайоне Таёжный присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. А в Железнодорожном районе появилась улица имени учёного-селекционера Базыра Николаева.
На юго-западе города улицам присвоили имена участников Великой Отечественной войны Пантелеймона Устиновича и Егора Куделина. В микрорайоне Зеленхоз улицу назвали в честь бывшего главы Еравнинского района Дамби Дамбаева.
В Улан-Удэ появилась улица с космическим названием
Общество, Фото:
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