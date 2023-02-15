В Иркутской области отметят Сагаалган

В дни праздника в регионе проведут множество праздничных мероприятий



В рамках празднования бурятского Нового года – Сагаалгана – в Иркутской области состоятся более 40 мероприятий. Это конкурсы, выставки, концерты, турниры по национальной бурятской борьбе, дегустации национальных блюд. Они пройдут в государственных и муниципальных учреждениях культуры Иркутской области.



- Сагаалган или праздник Белого месяца имеет особое значение для бурятского народа. Он символизирует приход весны и даёт надежду на свершение благих дел в новом году. В течение целого месяца жители проводят очищающие обряды, отдают дань уважения старшим, гостей встречают белой пищей. Благодаря праздничным мероприятиям поучаствовать в национальных обрядах, прикоснуться к культуре бурятского народа, познать глубину и смысл традиций сможет каждый житель Прибайкалья, - отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



21 февраля, в первый день Белого Месяца, состоится несколько праздничных мероприятий. На площади перед дворцом спорта «Труд» в Иркутске состоится традиционный флешмоб «Сагаалганай ёхор» (0+). Во время него все желающие станут в огромный хоровод и исполнят бурятский круговой танец ёхор. Обучать ему будут мастера национального танца. В Иркутском областном театре юного зрителя имени А. Вампилова проведут праздничный концерт «Здравствуй, Белый Месяц!» (0+) ансамбля песни и танца «Улаалзай», где выступят звезды бурятской сцены Дулма Сунрапова и Гандик Галсан-нимын. Они исполнят бурятские народные и эстрадные песни. Также 21 февраля стартует онлайн-конкурс благопожеланий на бурятском языке «Амаршалнаб буряадаа» (0+). Все желающие могут снять оригинальное видеопоздравление или традиционное семейное благопожелание, опубликовать на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #амаршалнаббуряадаа и отметить аккаунт @news_etno. Победители конкурса получат билеты на гала-концерт бурятской культуры «В сиянии Белого месяца» (6+), который состоится 18 марта в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского. Во время него выступят солисты Бурятского театра оперы и балета Билигма Ринчинова, Мунхзул Намхай, звёзды бурятской эстрады Сэсэг Аюшеева, Тимур Болотов и юмористический дуэт «Шарбин».



Специальная программа приготовлена для детей. 1 марта в доме культуры «Одинск» Ангарского района пройдёт «Детский Сагаалган» (0+). Гости праздника познакомятся с бурятской культурой, научатся танцевать танец ёхор, делать национальные сувениры и готовить традиционное бурятское блюдо – буузы. Также школьников приглашают принять участие в онлайн-конкурсе чтецов «Би бэрхэб!» (0+), записав своё исполнение произведения стихов или прозы на бурятском языке. Итоги подведут 6 марта.



С 21 февраля по 10 марта в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея им Н.Н. Муравьева-Амурского состоится интерактивное мероприятие «Легенды Белого месяца» (6+). Участники узнают об особенностях национальной одежды бурят, их традиционного жилища — юрты, познакомятся с обычаями и традициями встречи Сагаалгана, поиграют в традиционные игры бурят, научатся танцевать ёхор.



Напомним, что первый день Сагаалгана объявлен выходным на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. В этом году в рамках празднования на территории округа предусмотрено проведение более 30 мероприятий. Обширную программу подготовили Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский и Эхирит-Булагатский районы. Там с 22 по 28 февраля пройдут праздничные концерты, выставки декоративно-прикладного искусства, творческие конкурсы, флэшмоб «Глобальный ёхор», дегустации блюд национальной кухни.



В Иркутской области праздник Белого месяца масштабно начали отмечать в 1996 году. С 2000 года начали регулярно проводить большие концерты в период Сагаалгана, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

