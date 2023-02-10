Маршрут 46А в Улан-Удэ пополнился ещё двумя автобусами

Маршрут связывает отдалённый микрорайон с центром города



В Улан-Удэ на маршрут №46А, которых ходит с Истока до площади Советов, выпустили ещё два автобуса средней вместимости.



- До этого на линии уже работали два «ПАЗа», но направление явно надо было усиливать, да и вообще теснее налаживать транспортные связи с Левым берегом, - пояснили в МУП «Городские маршруты».



На этом маршруте действует пересадочный тариф. То есть пассажир, оплатив любой банковской картой поездку в этом автобусе, может ей же расплатиться при пересадке на любой трамвай, только деньги сниматься с неё уже не будут. Если наоборот, пассажир пересел с трамвая на маршрут 46А, то в автобусе с карты снимут только пять рублей, как разницу между поездками.



Пересадочный тариф действует в течение часа.

