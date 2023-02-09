В столице республике проведут мастер-класс по бурятским обычаям
27 февраля в Улан-Удэ состоится мастер-класс «Бурятские традиции празднования Сагаалгана». Его проведёт фольклорный творческий ансамбль «Аза хүсэл» в национальной библиотеке республики. Мероприятие пройдёт на 3 этаже библиотеки, в музыкально-литературной гостиной, начало в 15:00.
Участники творческого коллектива представят праздничную программу, в которую войдут традиционные песнопения и благопожелания. Гости мастер-класса познакомятся с вековыми традициями и религиозными обычаями бурятского народа, посвящёнными празднованию Сагаалгана, а также узнают об истории появления священного праздника Белого месяца.
К участию приглашаются жители и гости города Улан-Удэ, а также все, кто желает прикоснуться к древним обычаям и истории Бурятии. Мероприятие проводится в рамках традиционного проекта «Сагаалганай уулзалганууд» («Сагаалганские встречи»), сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ познакомят с традициями празднования Сагаалгана
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