В районе Бурятии открыли мемориальную доску участнику СВО

Она появилась на стене школы в селе Сотниково
В минувшее воскресенье в Иволгинском районе Бурятии, в Сотниковской школе состоялось торжественное открытие мемориальной доски выпускнику Тимофею Евгеньевичу Михееву – командиру мотострелкового взвода, погибшему при исполнении служебного воинского долга в зоне СВО 16 октября прошлого года.
В митинге, посвящённом открытию памятной доски, приняли участие родные и близкие Тимофея, его друзья, одноклассники и односельчане. Почтить память героя также приехали представители администраций района и сельского поселения «Сотниковское», РУО, районного совета, Иволгинского отделения «Боевого братства», ресурсного центра «Молодёжь Иволги».
- Сегодня памятный день открытия мемориальной доски в честь нашего брата, друга, героически погибшего в ходе СВО. Тимофей осознано выбрал путь офицера, настоящего мужчины. Мы все им очень гордимся. Хочу, чтобы память о нём сталась навечно, - обратился к присутствующим Алексей Михеев, брат Тимофея.
Не случайной для открытия мемориальной доски стала выбранная дата – 5 февраля. Именно в этот день в 1999 году родился Тимофей Михеев. В этом году ему бы исполнилось 24 года.
Тимофей воспитывался в многодетной дружной семье. В 2016 году окончил Сотниковскую школу. Он активно занимался гиревым спортом, был призёром соревнований различного уровня. В 2017 году успешно пройдя вступительные экзамены, стал курсантом Дальневосточного общевойскового командного училища имени Рокоссовского, которое успешно закончил в 2021 году. Позже он был направлен в Ростов-на-Дону для дальнейшего прохождения службы в должности командира мотострелкового взвода.
В 2020 году Тимофей женился, супруга подарила ему сына.
В 2022 году после начала специальной военной операции он убыл на территорию Украины. Спустя несколько месяцев вернулся в Россию в связи с получением контузии в ходе боев. За проявленное мужество Тимофей был награждён медалью Суворова.
После прохождения реабилитации он снова вернулся в зону СВО. Он занимался подготовкой и обучением мобилизованных военнослужащих, руководил эвакуацией состава с переднего края, спасая жизни своих боевых товарищей.
Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, 16 октября Тимофей Михеев, возглавляя штурмовую группу, во время возвращения на место сбора наткнулся на диверсионно-разведывательную группу противника. Дав отпор и разгромив врага, штурмовая группа выдвинулась далее. Продвигаясь по маршруту, группа наткнулась на растяжку, усиленную фугасом, Тимофей получил тяжёлое ранение и скончался на месте. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность он награждён Орденом мужества посмертно.
В районе Бурятии открыли мемориальную доску участнику СВО
Общество, Фото:
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