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Монгольские шаманы молились за участников СВО из Бурятии

Монгольские шаманы молились за участников СВО из Бурятии
Общество,  Фото:t.me/tunka_online
Они обратились к духу Чингисхана и хранителям Байкала

На днях в Бурятии монгольские шаманы провели обряд в поддержку военнослужащих из республики. Обряд прошёл в Меркитской крепости (по легенде, именно здесь Чингисхан провёл первые сражения, разбив меркитов). Видео работы шаманов опубликовала в своём телеграм-канале администрация Тункинского района.

- Несколько посвящённых тенгрианских священнослужителей обратились к духу Чингисхана, к богам-хранителям Байкала, с просьбой о помощи солдатам из Бурятии. Монгольские служители тенгрианства провели обряд Вечному Синему Небу - Хухэ Мунхэ Тэнгэри. Они призывали 44 злых восточных тенгрия, 55 добрых западных тенгриев, чтобы они открывали дорогу нашим бойцам. И чтоб наши мужчины победили дьяволов-шолмосов. Говорят, благосклонность свыше была проявлена, - говорится в сообщении.

 
В администрации Тункинского района также рассказали, что обряд бурят-монголов называется «Монголоо эдеэлхэ» (буквально – «кормить предка, Монгола»).


шаманизм шаманы

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