Монгольские шаманы молились за участников СВО из Бурятии







В администрации Тункинского района также рассказали, что обряд бурят-монголов называется «Монголоо эдеэлхэ» (буквально – «кормить предка, Монгола»).







На днях в Бурятии монгольские шаманы провели обряд в поддержку военнослужащих из республики. Обряд прошёл в Меркитской крепости (по легенде, именно здесь Чингисхан провёл первые сражения, разбив меркитов). Видео работы шаманов опубликовала в своём телеграм-канале администрация Тункинского района.- Несколько посвящённых тенгрианских священнослужителей обратились к духу Чингисхана, к богам-хранителям Байкала, с просьбой о помощи солдатам из Бурятии. Монгольские служители тенгрианства провели обряд Вечному Синему Небу - Хухэ Мунхэ Тэнгэри. Они призывали 44 злых восточных тенгрия, 55 добрых западных тенгриев, чтобы они открывали дорогу нашим бойцам. И чтоб наши мужчины победили дьяволов-шолмосов. Говорят, благосклонность свыше была проявлена, - говорится в сообщении.